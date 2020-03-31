- Almanya'da kar yağışı sokakları beyaza bürüdü - Son Dakika

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- Almanya'da kar yağışı sokakları beyaza bürüdü
6 saat önce
- Almanya'da kar yağışı sokakları beyaza bürüdü Almanya'nın başkenti Berlin ile Hamburg kenti ve çevresinde yağan kar sokakları beyaza bürüdü.
- Almanya'da kar yağışı sokakları beyaza bürüdü
BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin ile Hamburg kenti ve çevresinde yağan kar sokakları beyaza bürüdü.
Almanya'da kış geri geldi. Üç gün önce 15 derecede seyreden sıcaklığın bir anda düşmesiyle başkent Berlin ile Hamburg kenti ve çevresinde kar yağdı. Dün meydana gelen kar yağışı sokakları beyaza bürürken, korona virüs nedeniyle sokağa çıkmayan kent sakinleri evlerinin pencerelerinden kar manzarasını izledi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 02:56 Kaynak: İHA
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