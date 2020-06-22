Almanya'da karantina altındaki 700 kişilik apartmandan çıkış girişimlerini engellemek için polis... - Son Dakika
BBC

Almanya'da karantina altındaki 700 kişilik apartmandan çıkış girişimlerini engellemek için polis...

Almanya'da çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı bir binada koronavirüs tespit edildi, bina karantinaya alındı.

Almanya'da karantina altındaki 700 kişilik apartmandan çıkış girişimlerini engellemek için polis..., System.String[]

Almanya'nın Göttingen şehrinde çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı 700 kişilik bina karantinaya alındı. Yaklaşık 200 kişilik bir grup, binadan çıkmak için cumartesi günü polisle çatışınca, bina çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Perşembe günü binada yaşayan iki kişide koronavirüs tespit edilince bina karantinaya alınmıştı. Cuma günü ise virüsün 120 kişiye bulaştığı görüldü.

Cumartesi günü binadan çıkmak için yaklaşık 200 kişilik bir grup polisle çatışırken havaifişek, şişe ve metal sopalar kullandı. Bazı polisler yaralandı.

Binadan çıkış bazı şartlara bağlı: Test sonucu negatif çıkanlar birkaç gün sonra yeniden test yaptırmak zorunda. Yine negatif çıkarsa bazı şartlar altında, örneğin maske takarak, binadan çıkabilirler.

Yerel yöneticiler asıl sorunun iletişim olduğunu; binada yaşayanların çoğunun ikinci bir test gerektiğini anlamadığını söyledi.

Alman basınına göre Almanca-Romence tercümanlar getirilerek ihtiyacı olanlara bilgiler Romnce olarak verildi.

Mezbahada da Covid-19 yayıldı

Almanya'da son günlerde vaka sayıları yeniden artışa geçti. Bir mezbahada da çok sayıda Covid-19'lu çalışan tespit edildi.

Ülkenin kuzey batısındaki Tonnies et işleme merkezinde vaka sayısı 1331'e yükseldi. Gutersloh bölgesindeki yetkililer, çalışanlar ve aileleriyle birlikte 6 bin 500 kişinin karantinaya alındığını söyledi.

Kuzey Ren Westfalya eyaletinin başbakanı Armin Laschet, "çok büyük bir pandemi riski" konusunda uyarıda bulunurken Tonnies şirketindeki salgının kısıtlamalar ve önlemlerle önlenebileceğini söyledi.





Mezbahada çok sayıda yabancı çalışıyor. Bu sebeple çalışanları önlemler konusunda uyarmak için Lehçe, Romence ve Bulgarca çevirmenler getirildi.

Almanya'nın R sayısı 2.88'e yükseldi. Virüsün yayılmasının durması için R sayısının 1'in altında olmadı gerekiyor.

Robert Koch Enstitüsü'ne göre bu veriler son 4 güne ait. Bir haftalık ortalama ise 2.03.

Enstitü, vaka sayısındaki artışın, mezbahalar gibi bazı izole bölgelerde görüldüğünü duyurdu.

Almanya, Avrupa'da benzer ölçekteki ülkelere göre koronavirüsle mücadelede daha başarılı oldu. Çok büyük sayıda test yapılan ülkede 189 bin 822 kişide virüs tespit edildi. Can kaybı ise 8 bin 882.





Koronavirüs, Almanya, Sağlık, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 11:52 

Son Dakika Sağlık Almanya'da karantina altındaki 700 kişilik apartmandan çıkış girişimlerini engellemek için polis... - Son Dakika
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