Almanya'da karantina protestoları sürüyor - Son Dakika

Almanya'da karantina protestoları sürüyor

Almanya, (DHA)- Almanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle getirilen kısıtlamalara karşı protestolar devam ediyor. Protestoları organize edenler, katılımın 500 bin kişiyi bulmasını beklediklerini açıkladı.

Almanya'nın Stuttgart kentinde koronavirüsün yayılmasını önlemek adına alınan karantina uygulamalarına ve kısıtlamalara yönelik protestolar devam ediyor. 'Stuttgart Bira Festivali' olarak da bilinen Volksfest'in virüs nedeniyle iptal edilmesine rağmen, çok sayıda insan Cannstatter Wasen adlı festival alanında toplandı. Protesto gösterilerinde maske takılmadığı dikkat çekilirken, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlemlendi. Öte yandan protestoyu organize eden grup ise katılımın 500 bin kişiyi bulmasını beklediklerini söyledi.

ALMANYA'DA SON DURUM

Almanya'da ülke genelinde koronavirüs nedeniyle 8 bin 1 kişi hayatını kaybetti. Son verilere toplam vaka sayısı ise 175 bin 699 olarak açıklandı.