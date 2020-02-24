Almanya'da karnaval geçidi sırasında bir araç kalabalığın içine daldı - Son Dakika

Almanya'nın Hessen eyaletinin Volkmarsen kasabasında, karnaval geçidi sırasında bir aracın kalabalığın içine dalması sonucu en az 15 kişinin yaralandığı bildirildi.
Alman basınında yer alan haberlere göre, karnaval geçidi sırasında bir araç bariyerleri aşarak kalabalığın içine daldı.
Olayda, aralarında çocuklarının da bulunduğu en az 15 kişi yaralandı.
Nordhessen polisi tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, araç sürücüsünün gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, çok sayıda güvenlik gücünün olay yerine sevk edildiği kaydedildi.