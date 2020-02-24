Almanya'da karnaval geçidi sırasında bir araç kalabalığın içine daldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'da karnaval geçidi sırasında bir araç kalabalığın içine daldı - Son Dakika

Almanya'da karnaval geçidi sırasında bir araç kalabalığın içine daldı

7 saat önce

Almanya'nın Hessen eyaletinin Volkmarsen kasabasında, karnaval geçidi sırasında bir aracın kalabalığın içine dalması sonucu en az 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Almanya'da karnaval geçidi sırasında bir araç kalabalığın içine daldı, System.String[]

Almanya'nın Hessen eyaletinin Volkmarsen kasabasında, karnaval geçidi sırasında bir aracın kalabalığın içine dalması sonucu en az 15 kişinin yaralandığı bildirildi.


Alman basınında yer alan haberlere göre, karnaval geçidi sırasında bir araç bariyerleri aşarak kalabalığın içine daldı.

Olayda, aralarında çocuklarının da bulunduğu en az 15 kişi yaralandı.

Nordhessen polisi tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, araç sürücüsünün gözaltına alındığı belirtildi.


Açıklamada, çok sayıda güvenlik gücünün olay yerine sevk edildiği kaydedildi.

Almanya, Hessen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Almanya'da karnaval yürüyüşüne araçla düzenlenen saldırıda 30 kişi yaralandı
Almanya'da Türklere ait kafe ve restoran kundaklandı Doğu Perinçek, İsmail Saymaz'ı FETÖ'ye kol kanat germekle suçlayınca stüdyo karıştı Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının ardından tutuklanan kaptan pilotun ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'tan alkışlanan hareket! İlik nakli olan minikler için kan bağışladılar
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 02:01:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da karnaval geçidi sırasında bir araç kalabalığın içine daldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]