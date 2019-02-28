Almanya'da Karnaval 'Kadınlar Gecesi' Etkinlikleri ile Sürüyor

Almanya'da 11 Eylül'de başlayan '5. Mevsim' adlı karnaval sezonu, bugün 'Kadınlar Gecesi' etkinlikleri ile sürüyor.

Almanya'da 11 Eylül'de başlayan '5. Mevsim' adlı karnaval sezonu, bugün 'Kadınlar Gecesi' etkinlikleri ile sürüyor.



Almanya'da Ren Nehri'nin geçtiği şehirlerde düzenlenen '5. Mevsim' adlı karnaval sezonu kapsamında bugün başlayan 'Kadınlar Gecesi' etkinliklerinde Köln'de binlerce kişi sokaklarda rengarenk kostümleriyle dans ederek eğlendi.



Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok yerinden turistlerin kente akın ettiği etkinlikler, Almanya'da 'Çılgın Günler' olarak adlandırılıyor.



Kutlamalar pazartesi günü "Pembe Pazartesi" geçit töreni ile doruk noktasına ulaşacak ve çarşamba günü "Kül Çarşambası" etkinlikleriyle sona erecek.

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