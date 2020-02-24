Almanya'da karnavalda bir araç kalabalığa daldı: 10 yaralı, sürücü gözaltında

Almanya'nın Hesse eyaletinde düzenlenen bir karnavalda aracını kalabalığın üzerine sürerek 10 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü gözaltına alındı.



Yetkililer olayın kaza ya da saldırı olup olmadığı hakkında henüz bir açıklama yapmadı.