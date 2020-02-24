Almanya'da karnavalda bir araç kalabalığa daldı: 10 yaralı, sürücü gözaltında - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya'da karnavalda bir araç kalabalığa daldı: 10 yaralı, sürücü gözaltında - Son Dakika Dünya

Almanya'da karnavalda bir araç kalabalığa daldı: 10 yaralı, sürücü gözaltında

6 saat önce

Almanya'da bir karnanavalda en az 10 kişinin ezilmesine neden olan sürücü gözaltına alındı

Almanya'da karnavalda bir araç kalabalığa daldı: 10 yaralı, sürücü gözaltında, System.String[]

Almanya'nın Hesse eyaletinde düzenlenen bir karnavalda aracını kalabalığın üzerine sürerek 10 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü gözaltına alındı.


Yetkililer olayın kaza ya da saldırı olup olmadığı hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

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Almanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:57 
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