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Almanya'da karnavalda bir araç kalabalığa daldı: 10 yaralı, sürücü gözaltında
6 saat önce
Almanya'da bir karnanavalda en az 10 kişinin ezilmesine neden olan sürücü gözaltına alındı
Almanya'nın Hesse eyaletinde düzenlenen bir karnavalda aracını kalabalığın üzerine sürerek 10 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü gözaltına alındı.
Yetkililer olayın kaza ya da saldırı olup olmadığı hakkında henüz bir açıklama yapmadı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:57
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