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Almanya'da Kassel Bölge Valisi evinde ölü bulundu

29 dakika önce

Almanya'da Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'nin evinin bahçesinde ölü bulunduğu bildirildi.

Almanya'da Kassel Bölge Valisi evinde ölü bulundu, System.String[]
Almanya'da Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'nin evinin bahçesinde ölü bulunduğu bildirildi.
Hessen Eyalet Kriminal Dairesinden yapılan açıklamada, Walter Lübcke'nin hayatını kaybettiği belirtilerek, "Ölüm sebebinin belirsizliği nedeniyle soruşturma tarafımızca yürütülmektedir." ifadesi kullanıldı.
Alman medyasındaki haberlerde de 65 yaşındaki Lübcke'nin evinin bahçesinde başından tek kurşunla vurularak öldüğü, bunun cinayet mi yoksa intihar mı olduğunun araştırıldığı belirtildi.
Lübcke'nin ölümüne neden olan silahın bulunamaması nedeniyle cinayet komisyonunun olayı tüm yönleriyle araştırdığı vurgulandı. Çok sayıda polisin Lübcke'nin evinin bahçesinde ve çevresinde silah aradığı kaydedildi.
Lübcke'nin Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Hessen Eyaletinde uzun yıllar milletvekilliği de yaptığı ve bölgede sevilen bir siyasetçi olduğu belirtildi.
Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier de Lübcke'nin ölümünden duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, "Lübcke'nin ölümüyle partimiz büyük bir köprü kurucuyu kaybetti." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:51 Kaynak: AA
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