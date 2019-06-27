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Almanya'da Kassel Bölge Valisi'nin öldürülmesi

51 dakika önce

Almanya'da Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'yi öldürdüğünü itiraf eden Stephen Ernst'e silah satan iki kişinin "cinayete yardım ve yataklık" suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Almanya'da Kassel Bölge Valisi'nin öldürülmesi, System.String[]
Almanya'da Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'yi öldürdüğünü itiraf eden Stephen Ernst'e silah satan iki kişinin "cinayete yardım ve yataklık" suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.
Savcılık tarafından, söz konusu iki kişinin gözaltına alındığı ancak bu kişilerin aşırı sağ bağlantısının olup olmadığının araştırıldığı açıklandı.
Ernst'in sorgusunda cinayeti itiraf etmesinin ardından soruşturmayı genişleten polis, cinayetin işlendiği silahın saklandığı yerde arama yaptı. Burada cinayet silahının dışında Uzi marka makineli tabancayla pompalı tüfek ve mermiler bulundu.
Toplam 5 silahı bulunduğu tespit edilen Ernst'in, bunları çalıştığı iş yerinde yer altına gizlediği ortaya çıktı.
Aşırı sağcı katil zanlısı Ernst, Lübcke cinayetinde kullandığı silahı 2016'da, öteki silahları ise 2014'te satın aldığını itiraf etti.
Lübcke 2 Haziran'da öldürülmüştü
Lübcke, 2015'te mültecilerin Almanya'ya gelmelerini eleştirenlere karşı, "Bu değerleri paylaşmayan istediği zaman bu ülkeyi terk edebilir. Her Alman bunu yapmakta serbesttir." ifadelerini kullanmış ve bu açıklaması aşırı sağcı çevrelerce büyük tepki çekmişti.

Vali Lübcke, 2 Haziran'da evinin bahçesinde başına tek kurşun sıkılarak öldürülmüştü.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:05 Kaynak: AA
Fabian Ernst, Kassel, Almanya, Güncel
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