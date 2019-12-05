Son Dakika Haberleri: Almanya'da kaybolan Gökhan Tüysüz'den sevindirici haber
Son Dakika Güncel Almanya'da kaybolan Gökhan Tüysüz'den sevindirici haber - Son Dakika

Almanya'da kaybolan Gökhan Tüysüz'den sevindirici haber

6 saat önce

Almanya'nın başkenti Berlin'de, 8 gündür haber alınamayan 39 yaşındaki Gökhan Tüysüz'ün bulunduğu bildirildi.

Almanya'da kaybolan Gökhan Tüysüz'den sevindirici haber, System.String[]

Almanya'nın başkenti Berlin'de, 8 gündür haber alınamayan 39 yaşındaki Gökhan Tüysüz'ün bulunduğu bildirildi.

Gökhan Tüysüz'ün babası Yahya Tüysüz, 27 Kasım'dan bu yana haber alamadıkları oğlunun bulunduğunu belirterek, "Sevindirici haberi aldık. Kendisi şu anda hastanede, her şey yolunda. Bizim için müjdeli bir haber oldu. Doktor, 2 gün gözlem altında kalması gerektiğini söyledi. Ailecek hepimiz sevindik, oğlumuzun sağlığının da yerinde olması bizi rahatlattı." ifadelerini kullandı.

Yahya Tüysüz, oğlunun bulunması için yardımcı olan Türk medyası ve diğer ilgililere teşekkür etti.

Almanya, Berlin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:54 Kaynak: AA
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