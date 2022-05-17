Almanya'da kedilerin sokağa çıkması yasaklandı! Cezası 50 bin euro - Son Dakika
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Almanya'da kedilerin sokağa çıkması yasaklandı! Cezası 50 bin euro

17.05.2022 16:30
Almanya'da kedilerin sokağa çıkması yasaklandı! Cezası 50 bin euro

Almanya'nın Walldorf kentinde tükenme tehlikesinde olan tepeli toygar kuşlarının neslini korumak için tüm kedilerin yayınlanan kararnameye göre 31 Ağustos'a kadar sokağa çıkmaları yasaklandı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, Almanya'nın Rhein-Neckar bölgesinde Walldorf kentinin güneyinde kedilere sokağa çıkma yasağı getirildi.

YASAK 2025'E KADAR DEVAM EDECEK

Yasağın 2025'e kadar her yıl aynı dönemde uygulanması bekleniyor. Bu periyot aynı zamanda Avrupa'daki soyları tehlike altında olan tepeli toygar kuşlarının yavrulama mevsimleri olarak biliniyor.

Sokakta dolaşan kediler, nesli tehlike altında olan tepeli toygar kuşları için en büyük risklerden biri olarak kabul ediliyor.

Kararname ayrıca sokağa çıkan kedilerin sahiplerine 500 euro ceza verilmesini öngörüyor. Kedinin bir tepeli toygara zarar vermesi durumunda bu cezanın 50 bin euroya kadar çıkacağı belirtiliyor.

Yasağa uymak istemeyen kedi sahiplerinden, kedilerinin GPS verilerini sunarak riskli sayılan bölgelerden uzak durduklarını kanıtlamaları gerekiyor.

Almanya'da kedilerin sokağa çıkması yasaklandı! Cezası 50 bin euro
Almanya'da kedilerin sokağa çıkması yasaklandı! Cezası 50 bin euro
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Almanya, kedi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'da kedilerin sokağa çıkması yasaklandı! Cezası 50 bin euro - Son Dakika
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