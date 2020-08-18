Almanya'da kendi kızına cinsel tacizde bulunan pedofilin davası başladı - Son Dakika
BBC

Almanya'da kendi kızına cinsel tacizde bulunan pedofilin davası başladı

Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı sonrası en büyük pedofil soruşturması kapsamında, kendi kızına bebekken cinsel tacizde bulunmakla suçlanan bir kişinin mahkemesi Köln'de başladı.

Almanya'da kendi kızına cinsel tacizde bulunan pedofilin davası başladı, System.String[]

Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı sonrası en büyük pedofil soruşturması kapsamında, kendi kızına bebekken cinsel tacizde bulunmakla suçlanan bir kişinin mahkemesi Köln'de başladı.

Polis yetkilileri, 43 yaşındaki Jörg L'nin İsviçre merkezli güvenli mesajlaşma servisi Threema'da paylaştığı fotoğrafların pedofil ağlarında on binlerce kişi tarafından görüldüğünü açıkladı.

Zanlının Köln yakınlarında Bergisch Gladbach'taki evine Ekim ayında yapılan baskının ardından polis, pedofili ile suçlanan onlarca kişiyi de soruşturma kapsamına aldı.

Aşçı olduğu belirtilen zanlının karısı da mahkemede ona karşı ifade verecek.

Soruşturmada 16 eyalette 87 pedofili zanlısı tespit edildi ve üç ay ile 15 yaş arasında 50 çocuk, istismarcı ebeveynlerinden uzaklaştırıldı.

Fotoğraflardan dolayı travma yaşayan üç dedektif hastalık iznine ayrıldı.

Mahkeme sözcüsü Michaela Brunssen, Jörg L'nin "kendi kızına 61 kez cinsel şiddet ve bazen aşırı şiddet uyguladığının iddia edildiğini" söyledi.

15 yıla kadar hapis cezası bekleniyor

Alman medyası, davayla ilgili olarak 130 dedektifin terabaytlarca büyüklükte video ve fotoğraf dosyalarını incelemeye devam ettiğini bildirdi.

Yasal nedenlerden dolayı Jörg L'nin soyadının açıklanmadığı ve kızının kimliğini korumak amacıyla hem kendi hem de karısının ifadesinin kapalı kapılar ardında alınacağı belirtiliyor.

11 gün sürmesi beklenen mahkemenin zanlıya 15 yıla kadar hapis cezası vermesi bekleniyor.

Soruşturma kapsamındaki pedofil mesajlaşma gruplarında 30 bin kadar kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. Bazı mesajlaşmalara aynı anda 1800 kişi dahil olabiliyor.

Savcılığın iddianamesinde Jörg L'nin bir mesaj partneri ile birçok kez haberleştiği ve kendi çocuklarına cinsel tacizde bulundukları belirtiliyor.

27 yaşında eski bir asker olan bu mesaj partneri Mayıs ayında şiddetli cinsel taciz suçlamasından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Başta Kuzey Ren Westfalya eyaleti olmak üzere Almanya son dönemlerde birçok çocuk tacizi skandalı ile sarsıldı.

Münster'de bir bodrum katında fotoğraf ve videoların bulunması üzerine Haziran'da 11 kişi çocuklara yönelik cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alındı. Soruşturmayı yürüten dedektifler o sırada 5, 10 ve 12 yaşlarında üç pedofili mağduru tespit ettiklerini açıklamıştı.

Daha önce ise 1998-2018 yılları arasında Lügde bölgesindeki bir kamp alanında birçok erkeğin çocukları yüzlerce kez taciz ettiği tespit edilmişti. Mağdurların tacize uğradıkları dönemlerde 3 ila 14 yaş arasında oldukları belirlenmişti.

Almanya, Köln, Dünya, Son Dakika
BBC

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 00:27

Son Dakika Dünya Almanya'da kendi kızına cinsel tacizde bulunan pedofilin davası başladı - Son Dakika Dünya
YORUMLAR

Son Dakika

Türk vatandaşlarına vize verilmeyeceği iddialarına AB'den yanıt geldi AFAD'ın vatandaşların telefonuna gönderdiği 4 mesajın sırrı ortaya çıktı Babasını koronavirüsten kaybeden doktorun "maske" isyanı: Kendi ellerimle toprağa verdim Bursa'da meydana gelen esrarengiz foseptik cinayetinin zanlısı yakalandı Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber Esed rejiminin İdlib'deki sızma girişimi püskürtüldü Fenerbahçeli Caner Erkin, koluna kızının dövmesini yaptırdı Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı Fenerbahçe'nin gündemindeki Sosa, Trabzonspor'un teklifini reddetti İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı Kuzey Kore lideri Kim'in evcil köpeklerin toplatılması talimatı verdiği öne sürüldü Koronavirüsü atlatanlarda sürekli bağışıklık işaretleri tespit edildi Ajax, Barcelona'lı Luiz Suarez'i kadrosuna katmak istiyor Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı
Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı         
19:56
Türk dizilerinin sıkı takipçisi Cardi B'den yönetmenlere çağrı: Bir sultan dizisi daha yapar mısınız? Türk dizilerinin sıkı takipçisi Cardi B'den yönetmenlere çağrı: Bir sultan dizisi daha yapar mısınız?         
19:39
İspanya'da koronavirüs vakalarında hafta sonunda büyük artış yaşandı İspanya'da koronavirüs vakalarında hafta sonunda büyük artış yaşandı         
19:21
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü         
19:02
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi         
19:00
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi         
18:35
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü         
18:34
Lukaşenko, Belarus'ta yeni seçim talebini kabul etti Lukaşenko, Belarus'ta yeni seçim talebini kabul etti         
17:28
Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi         
16:22
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu         
14:18
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı         
14:04
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor         
13:55
Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence "George Floyd" muamelesi! Dakikalarca boynuna bastırıldı         
13:41
İki bakan, 17 Ağustos'un yıl dönümünde simülasyonda depremi yaşadı İki bakan, 17 Ağustos'un yıl dönümünde simülasyonda depremi yaşadı         
13:39
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti         
13:09
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu 17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu         
12:46
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı         
12:41
2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladıktan sonra dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladıktan sonra dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu         
12:36
Dünyanın en zehirli yılanlarından Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü         
12:07
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını         
11:58
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı         
11:25
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi         
11:23
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti         
10:54
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu         
10:28
Kardeşini öldüren ağabey kendini savundu: Cinsel organını gösterip, 2 bıçakla üzerime yürüdü Kardeşini öldüren ağabey kendini savundu: Cinsel organını gösterip, 2 bıçakla üzerime yürüdü         
10:13
Erdoğan'ın açıkladığı paketin Meclis'ten geçmesiyle 8 milyon gence iş kapısı doğacak Erdoğan'ın açıkladığı paketin Meclis'ten geçmesiyle 8 milyon gence iş kapısı doğacak         
09:53
Kandilli Rasathanesi Müdürü: İstanbul'un en büyük şansı fay hattının şehrin içinden geçmemesi Kandilli Rasathanesi Müdürü: İstanbul'un en büyük şansı fay hattının şehrin içinden geçmemesi         
09:17
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı         
09:14
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı         
09:01
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı         
08:49
İstanbul, Ankara ve İzmir'de 2. baro için hazırlıklar yapılıyor İstanbul, Ankara ve İzmir'de 2. baro için hazırlıklar yapılıyor         
08:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2020 01:19:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da kendi kızına cinsel tacizde bulunan pedofilin davası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei