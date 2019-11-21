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Almanya'da Keşmirlilere ve Sihlere yönelik casusluk yapmakla suçlanan Hint çift hakim karşısında
6 saat önce
Almanya'da yaşayan Sih ve Keşmirli muhaliflerle ilgili istihbarat toplamakla suçlanan Hindistanlı bir çift, Frankfurt Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı
Almanya'da yaşayan Sih ve Keşmirli muhaliflerle ilgili istihbarat toplamakla suçlanan Hindistanlı bir çift, Frankfurt Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı.
Topladıkları bilgileri Hindistan Dış İstihbarat Servisi Araştırma ve Analiz Birimi'ne (RAW) gönderdikleri belirlenen ve 'Casusluk' suçlamasıyla haklarında dava açılan çiftin suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:34
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