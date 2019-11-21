Son Dakika Haberleri: Almanya'da Keşmirlilere ve Sihlere yönelik casusluk yapmakla suçlanan Hint çift hakim karşısında
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Almanya'da Keşmirlilere ve Sihlere yönelik casusluk yapmakla suçlanan Hint çift hakim karşısında

6 saat önce

Almanya'da yaşayan Sih ve Keşmirli muhaliflerle ilgili istihbarat toplamakla suçlanan Hindistanlı bir çift, Frankfurt Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı

Almanya'da Keşmirlilere ve Sihlere yönelik casusluk yapmakla suçlanan Hint çift hakim karşısında, System.String[]

Almanya'da yaşayan Sih ve Keşmirli muhaliflerle ilgili istihbarat toplamakla suçlanan Hindistanlı bir çift, Frankfurt Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı.


Topladıkları bilgileri Hindistan Dış İstihbarat Servisi Araştırma ve Analiz Birimi'ne (RAW) gönderdikleri belirlenen ve 'Casusluk' suçlamasıyla haklarında dava açılan çiftin suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi.

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Frankfurt, Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:34 
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