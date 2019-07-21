Son Dakika Haberleri: Almanya'da kiliseler üye kaybediyor
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Almanya'da kiliseler üye kaybediyor

1 saat önce

Almanya'da geçen yıl 436 bin kişinin kilise üyeliğinden ayrıldığı bildirildi.

Almanya'da kiliseler üye kaybediyor, System.String[]
Almanya'da geçen yıl 436 bin kişinin kilise üyeliğinden ayrıldığı bildirildi.
Almanya Piskoposlar Konferansı, ülkede geçen yıl 216 bin kişinin Katolik Kilisesi'nden ayrıldığını açıkladı. Almanya Protestan Kilisesi de aynı dönemde 220 bin kişinin kiliseden ayrıldığını duyurdu.
Böylece, Almanya'da geçen yıl kilise üyeliğinden ayrılanların toplamı 436 bini buldu.
Ülkede yaklaşık 23 milyon Katolik, 21 milyon da Protestan bulunuyor.
Piskoposlar Konferansı Genel Sekreteri Hans Langendörfe, durumun endişe verici olduğunu vurguladı.
Protestan Kilisesi Yönetim Kurulu Başkanı Heinrich Bedford-Strohm da bir üyenin dahi ayrılmasının kendilerine acı verdiğini kaydetti.
Kiliselerden ayrılmaya sebep olarak son dönemlerde taciz olaylarının artması, ilgili kişilerin yeterince cezalandırılmaması, kilise vergisi ödeme zorunluluğu ve diğer şahsi sebeplerin etkili olduğu ifade ediliyor.
Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:27 Kaynak: AA
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