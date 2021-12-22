Almanya'da kiliseler üye kaybetmeye devam ediyor - Son Dakika

Almanya'da yapılan bir kamuoyu araştırması sonucuna göre ülkede kiliseye üye olanların oranının yüzde 53'e düştüğü belirtildi.

Frankfurter Allgemeine Zeitung'un Allensbach Enstitüsüne yaptırdığı araştırmada Alman halkının yüzde 28'nin Protestan Kilisesine, yüzde 25'nin de Katolik Kilisesine üye olduğu belirtildi.

1995'de kendisini buran Katoliklerde yüzde 36, Protestanlarda yüzde 37 olduğuna işaret edilen araştırmada, kiliselere üye olma trendinin 1995'den beri hızla azaldığı kaydedildi.

Araştırmada ayrıca kiliseye gittiğini söyleyenlerin oranı 1960'larda yüzde 60 civarındayken bugün yüzde 30'un altına düştüğü vurgulandı.

Kilise üyelerinin sayısındaki düşüşün arkasında, Hristiyan inancına olan daha da büyük bir erozyonun olduğu kaydedildi.

Araştırma sonucuna ilişkin gazetenin haberinde yapılan yorumda, "2021 yılının Almanya'da toplumun çoğunluğunun iki büyük kiliseden birine üye olduğu son Noel Bayramı olabilir." ifadesi kullanıldı.

Araştırma sonucuna göre Almanların sadece yüzde 46'sının, "Tanrı'ya inanıyorum" dediğine yer verildi.