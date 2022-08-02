Almanya'da kış aylarında olası enerji krizine karşı elektrikli ısıtıcılar yok satıyor - Son Dakika
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Almanya'da kış aylarında olası enerji krizine karşı elektrikli ısıtıcılar yok satıyor

02.08.2022 15:13
Almanya'da kış aylarında olası enerji krizine karşı elektrikli ısıtıcılar yok satıyor

Almanya'da kış aylarında olası bir enerji krizinin yaşanabileceği endişesiyle vatandaşlar şimdiden evlerine elektrikli ısıtıcılar almaya başladı.

Almanya'da kış aylarında olası bir enerji krizinin yaşanabileceği endişesiyle vatandaşlar şimdiden evlerine elektrikli ısıtıcılar almaya başladı.

Piyasa araştırma firması GFK'ye göre, Almanya'da 2022'nin ilk altı ayında 600 bin elektrikli ısıtıcı satıldı. Satışların, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 arttığına dikkat çekildi.

Berlin'de elektrikli ürünler satan Eisen Doring mağazasının sahibi Frank Doring, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "son iki ayda elektrikli ısıtıcıların satışında büyük artış yaşandığını ve ellerindeki ısıtıcıların tükendiğini" söyledi.

Doring, "Tedarikçilerin ne zaman yeni ısıtıcı getireceği hakkında yorum yapamam. Çünkü hepsi çoktan tükendi. Bu büyük bir sorun." ifadelerini kullandı.

Frank Doring, "Isıtıcılar belki de eylül, ekim ya da kasımda gelir. Hiçbir şirket teslimatın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini söyleyemez. Çünkü her şey tamamen tükendi. En büyük sorun da bu. Herkes elektrikli ısıtıcı almak istiyor çünkü gaz yoksa ev soğuk demektir." dedi.

Elektrikli ısıtıcı arayan müşterilerden Petra, Alman hükümetinin enerji tüketiminin azaltılmasını istemesinden sonra, "gaz tedarikinin azalması ya da fiyatının daha da artması durumunda daha çok elektriğe bel bağlamak zorunda kalmaktan endişe duyduğunu belirtti.

Petra, "Korkum şu ki sorunlar yaşanacak. Isıtıcım olmazsa ve biri sağlık sorunları yaşarsa, en azından sıcak bir banyo gerekecek. Belki ileride sıcak suyla duş alamayacağız. İşte bu yüzden acilen bir elektrikli ısıtıcıya ihtiyacım var." diye konuştu.

Almanya'da öğrenci olan Jason da elektrikli ısıtıcı alıp almayacağı sorulduğunda, "Herkesin bunu almaya parası yok. Ama paranız varsa, alın." dedi.

Rus gazını Avrupa'ya taşıyan önemli hatlardan olan Kuzey Akım doğal gaz boru hattı üzerinden gaz sevkiyatının "teknik nedenlerden ötürü" azaltılması üzerine, petrol ve doğal gaz uzmanı Thomas O'Donnell, "Bu kış muhtemelen doğal gazda yüzde 30 eksiğimiz olacak. Bu da herkesin gaza ulaşamayacağı ve karneyle dağıtım olacağı anlamına geliyor." açıklamasında bulundu.

O'Donnell, "Tüketiciler etkisini hissedecek. Halihazırda Berlin'de ya da Almanya'da termostatların 22 santigrat dereceden 17'ye, belki daha düşük bir dereceye indirilmesi gerektiği söylendi." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da kış aylarında olası enerji krizine karşı elektrikli ısıtıcılar yok satıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'da kış aylarında olası enerji krizine karşı elektrikli ısıtıcılar yok satıyor - Son Dakika
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