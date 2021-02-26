Almanya'da kış mevsiminde bahar havası - Son Dakika

Almanya'da kış mevsiminde bahar havası

26.02.2021 10:45
Almanya'da kış mevsiminde bahar havası, System.String[]

Şubat ayında bahar havasının hakim olduğu Almanya'da 1 hafta içinde hava sıcaklığı eksi 10 dereceden 21 dereceye yükseldi.

Şubat ayında bahar havasının hakim olduğu Almanya'da 1 hafta içinde hava sıcaklığı eksi 10 dereceden 21 dereceye yükseldi. Başkent Berlin'de halk, güzel havayı fırsat bilerek parklara akın etti.

Almanya'da Şubat ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları sayesinde kış ortasında güneş yüzünü gösterdi. Güneyden gelen yüksek basınç dalgası Ilonka ülkede 1 haftadır bahar havası yaşanmasına yol açarken, hava sıcaklıkları 21 dereceye yükselerek mevsimsel rekor seviyesine ulaştı. Ülke genelinde bulutsuz ve güneşli bir hava hakim oldu.

Hava 30 derece ısındı

Ülkede geçtiğimiz haftaya kadar hava sıcaklıkları eksi 10 derece civarındayken, başkent Berlin sakinleri soğuk hava nedeniyle donan kanalların ve göllerin üzerinde paten kayıp, buz hokeyi oynuyordu. Bir hafta içerisinde hava sıcaklığı 30 derece yükselerek keskin bir artış gösterdi. Meteoroloji uzmanlarına göre bu duruma güneyden gelen yüksek basınç akımı neden oldu. Almanya'da sıcaklıkların hızla artmasıyla termometreler Çarşamba ve Perşembe günleri 21 dereceyi göstererek en sıcak seviyeye ulaştı. Ayrıca güneyden gelen sıcak hava dalgası İlonka, beraberinde sahra çöllerinden kum partikülleri de getirdi. Çöllerden gelen kum partikülleri ülkenin bazı bölgelerinde gökyüzünü kızıla çevirirken, hava fenomeni yaşanmasına neden oldu.

Hafta sonu kış geri geliyor

Berlinliler bugünlerde sıcak havanın keyfini sürüyor. Korona virüse karşı alınan önlemlerden bunalan başkentliler, Şubat ayındaki sürpriz bahar havasını fırsat bilerek parklara akın etti. Kimi yürüyüş yaparken, kimi de spor yapmayı tercih etti. Bazıları ise 1 hafta önce paten kaydığı kanalların üzerinde bu kez kanolarla ve botlarla gezintiye çıktı. Ancak hafta sonu itibarıyla bahar havasının Almanya'yı terk etmesi bekleniyor. Güneyden gelen sıcak hava dalgası Ilonka'nın yerini kuzeyden gelen alçak basınç Dieter'e bırakması bekleniyor. Hava sıcaklığının eksilere düşmesi beklenmese de 10 dereceye gerileyeceği ve ülke genelinde daha serin bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. - BERLİN

Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya'da kış mevsiminde bahar havası - Son Dakika


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