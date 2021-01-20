Almanya'da kısıtlamalar 14 Şubat'a kadar uzatıldı - Son Dakika

Almanya'da kısıtlamalar 14 Şubat'a kadar uzatıldı

20.01.2021 08:57
Almanya'da kısıtlamalar 14 Şubat'a kadar uzatıldı, System.String[]

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 eyalet başbakanı ile yaptığı korona zirvesi sonrası 31 Ocak'a kadar uzatılan kısıtlamaların 14 Şubat'a kadar uzatılması konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 eyalet başbakanı ile yaptığı korona zirvesi sonrası 31 Ocak'a kadar uzatılan kısıtlamaların 14 Şubat'a kadar uzatılması konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Video konferans sistemiyle eyalet başbakanlarıyla görüşen Merkel, salgın konusunda bilim adamlarının ikazlarını ülkenin sağlık siteminin durumu ve mutasyona uğrayan virüsün yayılışını dikkate alarak yeni kararlar aldıklarını söyledi.

Salgının etkisinin kırılması maksadıyla kısıtlamaların artarak devam etmesi gerektiğini söyleyen Merkel, 'Salgın tehlikesiyle mücadele etmek kontrol altına alabilmek için hala vaktimiz var. Bunun için şimdi harekete geçmemiz gerekiyor. Aldığımız önlemler sayesinde enfeksiyon sayılarında düşüş yaşanmaya başladı. Yakaladığımız bu başarıyı mutasyona uğramış virüse karşı da gösterebilmemiz için yeni önlemleri uygulamak zorundayız. Yaklaşan tehlikeyi önlemek için hala vaktimiz var. Aksi takdirde sayılar kesin bir şekilde artar' diyerek herkesin salgına karşı mücadele için yardım etmesini istedi.

Alınan kararlar şu şekilde:

-14 Şubat'a kadar önlemler uzatıldı

-Evlerde misafir etmek aile dışında bir kişi kabul edilebilecek.

-Tıbbi maskeler toplu taşıma araçlarında ve alışverişlerde kullanılacak

-Evden çalışmayı arttıracağız. Salgını kontrol altına alabilmek için işverenler işlerini çalışanlarının evlerinden yapmalarına imkan sağlayacak. Evden çalışma süresi 15 Mart'a kadar uzatıldı. Dolayısıyla hem iş yerindeki ten-mas hem de toplu taşıma araçları yoğunluk azalacak ve virüsün yayılması önlenecek.

-Mutasyona uğrayan virüsün çocuklarda ve ergenlerde daha geniş yayıldığına dair ciddi göstergeler var. Bundan dolayı da Okullar ve kreşler 14 Şubat'a kadar kapalı kalacak

-Camiler, Kiliseler ve Sinagoglar korona kurallarına uyaracak ve yetkili daireler tarafından düzenli olarak denetlenecek.

-Yaşlılar ve huzurevleri için özel koruyucu önlemler alınacak. "Sakinlerle iletişim kurarken personel için FFP2 maskesi kullanacak. Çalışanlar ve belirli aralıklarla test edilecek.

(Mehmet Koca/İHA)

Angela Merkel, 14 şubat, Almanya, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya'da kısıtlamalar 14 Şubat'a kadar uzatıldı - Son Dakika


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