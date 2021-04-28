Almanya'da kısıtlamaların sıkılaştırılması, tüketici güvenini olumsuz etkiledi - Son Dakika

Almanya'da bu ay için eksi 6,1 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların sıkılaştırılmasının etkisiyle mayıs ayı için 2,7 puan azalarak eksi 8,8 puana geriledi.

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, nisanda revize edilerek bu ay için eksi 6,1 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi'nin, mayıs ayı için 2,7 puanlık azalışla eksi 8,8 puana düştüğü belirtildi.

GfK Araştırmacısı Rolf Buerkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kovid-19 kısıtlamaların daha da hafifletilmesi ve tüketimin yeniden canlandırılması umutlarının önemli miktarda azaldığını belirterek, "Ekonominin toparlanması, salgında 3. dalga nedeniyle gecikmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Almanya'da bugüne kadar 3 milyon 332 bin 532 vaka sayısı kayda geçerken, 82 bin 280 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.