Son Dakika Haberleri: Almanya'da kızamık aşısı 'zorunlu' hale geliyor
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Almanya'da kızamık aşısı 'zorunlu' hale geliyor

3 saat önce

SAĞLIK Bakanı Jens Spahn'ın hazırladığı bakanlar kurulundan geçen yasaya tasarısına göre, yeni kreş ve okula başlayacak çocuklar için veliler aşı yaptırdıklarını okul kaydı yaparken göstermek zorunda.

Almanya'da kızamık aşısı 'zorunlu' hale geliyor, System.String[]
SAĞLIK Bakanı Jens Spahn'ın hazırladığı bakanlar kurulundan geçen yasaya tasarısına göre, yeni kreş ve okula başlayacak çocuklar için veliler aşı yaptırdıklarını okul kaydı yaparken göstermek zorunda. Aksi takdirde çocuğun okul kaydı yapılmayacak ve velilere 2 bin 500 Euro'ya kadar para cezası verilecek. Çocuğun kızamık aşısı olduğunu göstermek için aşı kayıt defteri veya doktor raporu gerekiyor.

'AMAÇ BULAŞMASINI ÖNLEMEK'

Zorunlu kızamık aşısını savunan Sağlık Bakanı Jens Spahn, "Kızamık aşısıyla mümkün olduğunca kızamık hastalığının çocuklara bulaşmasını önlemek istiyoruz" dedi. Yasa yürürlüğü girdiğinde anaokulu veya okullarda olan çocukların da 31 Temmuz 2021 tarihine kadar kızamık aşısı yaptırmaları gerekiyor.
fahrettin koca, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:37 
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