Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne Başbakanlık önündeki eylemini sürdürdü - Son Dakika

Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne Başbakanlık önündeki eylemini sürdürdü

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, terör örgütü PKK'yı bir virüse benzeterek özellikle Alman devletinin bu virüse karşı mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, terör örgütü PKK'yı bir virüse benzeterek özellikle Alman devletinin bu virüse karşı mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

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Maide T, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yönetiminde düzenlenen Bakanlar Kurulu sırasında, Başbakanlık binası önünde bu hafta da eylemine devam etti.


Burada gazetecilere açıklama yapan Maide T, "Bugün farklı, yeni bir pankart getirdim. Pankartta 'PKK bir virüstür' yazdım. PKK'yı bir virüse benzetiyorum. Kime bulaşırsa hem kişinin kendisini hem de ailesini yok ediyor. O yüzden bu virüs kime bulaştıysa tedavi olması gerekiyor. PKK'ya bulaşanların, kendi iyilikleri için bir an evvel örgütten kaçmaları, ayrılmaları lazım. Bu virüs hem gençleri hem aileyi bitiriyor. Herkesin bu virüse karşı durması lazım." diye konuştu.

Maide T, Alman yetkililerden hala bir destek bulamadığını ancak beklemeye devam ettiğini vurgulayarak, "En çok Alman devletinin bu virüse karşı bir şeyler yapması lazım. Benim çocuğum Almanya'dan gitti. Almanlardan bu kadar destek gelmeseydi bu virüs bu hale gelmezdi." dedi.

Maide T. ile toplanan göstericiler, "Lütfen bana kızımı PKK'dan kurtarmak için yardım edin" yazılı pankart açtı, ayrıca üzerinde Nilüfer T'nin fotoğrafı ile "PKK tarafından kaçırıldı" ifadesi yazan tişörtler giydiler.


Maide T, 12 Kasım 2019'da okula gitmek için evden ayrılan kızından o zamandan beri haber alamıyor.


Eylemlerine yaklaşık 5 aydır devam eden acılı anne, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen Navende Kurdistaniyen li Berlin adlı derneğin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nda ve Federal Meclis önünde gösteri yaparak kızının terör örgütünden kurtarılmasını istemişti.

Başbakanlık, Almanya, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 13:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne Başbakanlık önündeki eylemini sürdürdü - Son Dakika
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