Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne eylemlerini sürdürüyor - Son Dakika

Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne eylemlerini sürdürüyor

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, kızına ulaşmak için mücadele ediyor.

Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne eylemlerini sürdürüyor, System.String[]

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, kızına ulaşmak için mücadele ediyor.

Maide T, üzerinde kızı Nilüfer'in (20) fotoğrafı bulunan tişörtle başkent Berlin'in merkezindeki tarihi Brandenburg Kapısı'nın (Brandenburger Tor) önünde eylem yaptı.

Burada AA muhabirine açıklamada bulunan Maide T, şunları söyledi:

"Kızımın dönmesi için tekrar çağrıda bulunuyorum. Kızım lütfen, neredeysen gel, yeter artık annem. Bu acıyı ne kendine çektir ne de bana çektir. Senin de acı çektiğini biliyorum. Ben çok acı çekiyorum. Lütfen artık, ayakta duracak halim kalmadı. Lütfen bir an önce çık gel.

Neredeysen çık gel artık. Senin de mutlu olmadığını biliyorum. Seni başka şeylerle ne kadar meşgul etseler de senin de bizi düşündüğünü iyi biliyorum. Lütfen bir an önce bitir bu olayı, bu azabı artık çekmeyelim."

Maide T, kızına ulaşmak için "Wirrufennilo" (Biz Nilüferi çağırıyoruz) adıyla Instagram'da bir hesap açtığını belirterek, "Umarım birileri kızıma ulaşır ve kızım evine döner. Buradaki maksat her yolu deneyip kızıma ulaşmak." dedi.

Kızının elinden cep telefonunun alındığını söyleyen acılı anne, "Ancak birilerinin aracılığıyla kızıma ulaşılabilir. Birileri tanıyordur ve 'Annen senin için Instagram'da hesabı açtı. Seni arıyor. Sana ulaşmaya çalışıyor.' diye söyler. Bu amaçla hesabı açtım. Bunu da vicdanı olan bir insan yapar. Bir anne olur, bir kardeş olur, genç kız olur, vicdanı sızlar ve haberi ulaştırır. Yoksa PKK'da vicdan yok." dedi.

Maide T, söz konusu hesaptan gerçekleştirdiği eylemleri, terör örgütünün ne kadar zararlı bir örgüt olduğuna ilişkin bilgileri paylaşacağını kaydetti.

Başka gençlerin de PKK'nın tuzağına düşmemesini isteyen Maide T, "PKK özellikle Kürtler için büyük bir tehlike. 60 bin insan ölmüş. Yazık günah değil mi? Bu 60 bin tanesinin ailesi de beraberinde ölüyor. Yazık değil mi? Ancak kendi çocukları giden yanıyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Kendi çocukları gittiğinde çocuklarının yanlış insanlarla birlikte olduğunu o zaman fark ediyorlar. O zaman da çok geç oluyor." diye konuştu.

Maide T, kızının evine döneceğine inandığını belirterek, "Kızım oraya ait değil. Oraya ait olmayan birisinin orada tutulması da yanlış. PKK'lılar hem çocuğuma acı çektiriyorlar, hem de bana acı çektiriyorlar. Onların bu yanlışları sonuna kadar devam edemez." ifadelerini kullandı.

Maide T'nin eylemine destek veren Türkler de üzerlerinde Nilüfer T'nin fotoğrafı ile "PKK tarafından kaçırıldı" yazısı bulunan tişörtler giydi.

12 Kasım 2019'da "Okula gidiyorum." diyerek evden ayrılan kızından o günden beri haber alamayan acılı anne, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" adlı derneğin önünde, Federal Meclis önünde ve Başbakanlığın önünde gösteri yaparak kızının terör örgütünden kurtarılmasını istemişti.

Almanya, Anne, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 09:57

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne eylemlerini sürdürüyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bize engellemeye kalkmasın Yola çıkacaklar dikkat! TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu artıyor Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse Siyaset kulislerini sallayan iddia! Muharrem İnce yeni parti kuruyor Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi Koronavirüs şüphesiyle götürüldüğü hastaneden kocası tarafından kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı Sağlık Bakanı Koca: Ayasofya sevincini yaşarken disipline olmalıydık Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı Kasımpaşa, Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdı Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı         
15:36
Eski eşi ünlü Rus atleti bavula koyup ormana götürdü, çiçek verip serbest bıraktı! Eski eşi ünlü Rus atleti bavula koyup ormana götürdü, çiçek verip serbest bıraktı!         
15:28
16 yaşındaki genç, elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu 15 yaşındaki arkadaşını vurdu 16 yaşındaki genç, elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu 15 yaşındaki arkadaşını vurdu         
15:19
Esenyurt Belediyesi'ne icra şoku! Memurlar işleme başkanın odasından başladı Esenyurt Belediyesi'ne icra şoku! Memurlar işleme başkanın odasından başladı         
15:06
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı         
15:02
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü         
14:31
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı         
14:18
Inter Miami, Radamel Falcao ile görüştü ve resmi bir teklif yaptı Inter Miami, Radamel Falcao ile görüştü ve resmi bir teklif yaptı         
13:56
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı         
13:54
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü         
13:43
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı         
13:21
Konya'da boğazı kesilen kişi, tek elle aracını kullanarak tedaviye koştu Konya'da boğazı kesilen kişi, tek elle aracını kullanarak tedaviye koştu         
13:19
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı         
13:01
Filip Novak'ın Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi Filip Novak'ın Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi         
11:47
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı         
11:21
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı         
11:19
Real Madrid, Boluspor'da oynayan kaleci İhsan Efe Çalış'ı kadrosuna kattı Real Madrid, Boluspor'da oynayan kaleci İhsan Efe Çalış'ı kadrosuna kattı         
11:15
Cezaevinden çıktı, babasını sokak ortasında sopayla öldüresiye dövdü Cezaevinden çıktı, babasını sokak ortasında sopayla öldüresiye dövdü         
10:39
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı         
10:32
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 438 liradan işlem görüyor Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 438 liradan işlem görüyor         
10:17
Bayram öncesi Bozcaadalı turizmcilerden vatandaşa uyarı: Rezervasyonsuz yola çıkmayın Bayram öncesi Bozcaadalı turizmcilerden vatandaşa uyarı: Rezervasyonsuz yola çıkmayın         
10:17
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu         
10:17
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi         
10:09
Fatih Terim, Arda Turan transferini duyurdu: Onu istiyorum, geliyor Fatih Terim, Arda Turan transferini duyurdu: Onu istiyorum, geliyor         
10:06
Ali Koç'un 108 milyon euroluk borcu Türk Lirası'na çevirmesi, Fenerbahçe'nin 110 milyon TL kar yapmasını sağladı Ali Koç'un 108 milyon euroluk borcu Türk Lirası'na çevirmesi, Fenerbahçe'nin 110 milyon TL kar yapmasını sağladı         
10:00
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü 500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü         
09:42
Maaşında indirime gitmeyi düşünen Emre Akbaba, 10 numaralı formanın da yeni sahibi olacak Maaşında indirime gitmeyi düşünen Emre Akbaba, 10 numaralı formanın da yeni sahibi olacak         
09:36
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait         
09:22
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu         
09:17
Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı         
08:03
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı         
18:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2020 04:23:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne eylemlerini sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei