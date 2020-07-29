Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne eylemlerini sürdürüyor - Son Dakika

Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne eylemlerini sürdürüyor

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, kızına ulaşmak için mücadele ediyor.

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, kızına ulaşmak için mücadele ediyor.

Maide T, üzerinde kızı Nilüfer'in (20) fotoğrafı bulunan tişörtle başkent Berlin'in merkezindeki tarihi Brandenburg Kapısı'nın (Brandenburger Tor) önünde eylem yaptı.

Burada AA muhabirine açıklamada bulunan Maide T, şunları söyledi:

"Kızımın dönmesi için tekrar çağrıda bulunuyorum. Kızım lütfen, neredeysen gel, yeter artık annem. Bu acıyı ne kendine çektir ne de bana çektir. Senin de acı çektiğini biliyorum. Ben çok acı çekiyorum. Lütfen artık, ayakta duracak halim kalmadı. Lütfen bir an önce çık gel. Neredeysen çık gel artık. Senin de mutlu olmadığını biliyorum. Seni başka şeylerle ne kadar meşgul etseler de senin de bizi düşündüğünü iyi biliyorum. Lütfen bir an önce bitir bu olayı, bu azabı artık çekmeyelim."

Maide T, kızına ulaşmak için "Wirrufennilo" (Biz Nilüferi çağırıyoruz) adıyla Instagram'da bir hesap açtığını belirterek, "Umarım birileri kızıma ulaşır ve kızım evine döner. Buradaki maksat her yolu deneyip kızıma ulaşmak." dedi.

Kızının elinden cep telefonunun alındığını söyleyen acılı anne, "Ancak birilerinin aracılığıyla kızıma ulaşılabilir. Birileri tanıyordur ve 'Annen senin için Instagram'da hesabı açtı. Seni arıyor. Sana ulaşmaya çalışıyor.' diye söyler. Bu amaçla hesabı açtım. Bunu da vicdanı olan bir insan yapar. Bir anne olur, bir kardeş olur, genç kız olur, vicdanı sızlar ve haberi ulaştırır. Yoksa PKK'da vicdan yok." dedi.

Maide T, söz konusu hesaptan gerçekleştirdiği eylemleri, terör örgütünün ne kadar zararlı bir örgüt olduğuna ilişkin bilgileri paylaşacağını kaydetti.

Başka gençlerin de PKK'nın tuzağına düşmemesini isteyen Maide T, "PKK özellikle Kürtler için büyük bir tehlike. 60 bin insan ölmüş. Yazık günah değil mi? Bu 60 bin tanesinin ailesi de beraberinde ölüyor. Yazık değil mi? Ancak kendi çocukları giden yanıyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Kendi çocukları gittiğinde çocuklarının yanlış insanlarla birlikte olduğunu o zaman fark ediyorlar. O zaman da çok geç oluyor." diye konuştu.

Maide T, kızının evine döneceğine inandığını belirterek, "Kızım oraya ait değil. Oraya ait olmayan birisinin orada tutulması da yanlış. PKK'lılar hem çocuğuma acı çektiriyorlar, hem de bana acı çektiriyorlar. Onların bu yanlışları sonuna kadar devam edemez." ifadelerini kullandı.

Maide T'nin eylemine destek veren Türkler de üzerlerinde Nilüfer T'nin fotoğrafı ile "PKK tarafından kaçırıldı" yazısı bulunan tişörtler giydi.

12 Kasım 2019'da "Okula gidiyorum." diyerek evden ayrılan kızından o günden beri haber alamayan acılı anne, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" adlı derneğin önünde, Federal Meclis önünde ve Başbakanlığın önünde gösteri yaparak kızının terör örgütünden kurtarılmasını istemişti.

Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne eylemlerini sürdürüyor

Almanya, Anne, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 10:55

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne eylemlerini sürdürüyor - Son Dakika
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