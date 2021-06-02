Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne, eylemini Başbakanlık önünde sürdürüyor - Son Dakika

Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne, eylemini Başbakanlık önünde sürdürüyor

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, başkent Berlin'de kızına kavuşmak için düzenlediği eylemine devam ediyor.

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, başkent Berlin'de kızına kavuşmak için düzenlediği eylemine devam ediyor.

Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı
1 yılda topladığı 10 bin adet taşla koleksiyon yaptı
Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısından önce Başbakanlık binasının önüne gelen Maide T. ile beraberindeki grup, protesto düzenledi.

Anne Maide T, burada yaptığı açıklamada, gelecek hafta Türkiye'de olacağını belirterek, Diyarbakır annelerini ziyaret edeceğini, Ankara ve Gaziantep'e gideceğini ifade etti.

"Döndükten sonra burada eylemlerime devam edeceğim"

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annelere seslenen Maide T, "Benim Diyarbakır'a gitmem bir eylem. Orada da eylemlerime devam edeceğim. Döndükten sonra burada tekrar eylemlerime devam edeceğim. Hiçbir zaman bırakmayacağım. Bu çocuk gelene kadar bırakmayacağım. Diğer ailelere ve annelere tavsiyem, giden evlat bizim evladımız, bizim canımız. PKK senin canını alıp gidiyor, canını zorla koparıyor. Nasıl oluyor da sessiz kalıyorsun. Nasıl bir vicdana sahipsin. Nasıl bir annesin? Senin huzurla yatamadığını biliyorum da neden sessiz kalıyorsun? PKK senin çocuğundan daha mı üstün geliyor ki sen sesiz kalıyorsun." ifadelerini kullandı.

Maide T. ve beraberindeki grup, üzerinde "PKK bir virüstür. Bana çocuğumu kurtarmak için yardım edin" yazılı pankart açtı ve Nilüfer T'nin fotoğraflarını taşıdı.

Almanya'da 12 Kasım 2019'da "okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem yaparak, kızının kurtarılmasını istemişti.

Maide T. Şubat 2020'den bu yana terör örgütü PKK'ya karşı eylem yapıyor.

Başbakanlık, Almanya, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 12:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne, eylemini Başbakanlık önünde sürdürüyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

12:28 Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı 12:19 Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor 12:13 Kendisini kızgın yağ ile haşlayan kocasından şikayetçi olmadı 12:09 İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi 11:58 Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler 11:57 Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi 11:53 Metrobüsün içinde başlayan tekmeli yumruklu kavga, yola sıçradı 11:43 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı 11:42 İran'ın en büyük savaş gemisi battı 11:26 Başından vurulmuş şahıs tıp merkezinin önünde bulundu! 11:23 Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor 11:12 Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu 11:11 Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak 11:07 Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor 11:03 Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular!
Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı
12:28
Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor
12:19
Kendisini kızgın yağ ile haşlayan kocasından şikayetçi olmadı
12:13
İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi
12:09
Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler
11:58
Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi
11:57
Metrobüsün içinde başlayan tekmeli yumruklu kavga, yola sıçradı
11:53
3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı
11:43
İran'ın en büyük savaş gemisi battı
11:42
Başından vurulmuş şahıs tıp merkezinin önünde bulundu!
11:26
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 12:46:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne, eylemini Başbakanlık önünde sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]