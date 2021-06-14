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Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne, Diyarbakır annelerini ziyaret etti - Son Dakika

Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

14.06.2021 14:02
Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne, Diyarbakır annelerini ziyaret etti, System.String[]

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Nilüfer T. için başkent Berlin'de eylemini sürdüren anne Maide T, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Nilüfer T. için başkent Berlin'de eylemini sürdüren anne Maide T, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 651'inci gününde sürüyor.

Diyarbakır'a gelerek, oturma eylemi yapan aileleri ziyaret eden Maide T, annelerin elinde kızının fotoğrafını görünce duygulu anlar yaşadı.

"Çocuklarımızı istiyoruz", "Maide anne nöbette", "Terörü bitirecek olan analarımızın yiğit yürekleridir", "Artık yeter, söz annelerin" yazılı dövizler taşıyan anneler "Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP", "Kürt Türk kardeştir, HDP kalleştir" sloganları attı.

Maide T, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasından dolayı 93 haftadır eylem yaptığını söyledi.

"Buranın eylem başlatması hepimize örnek oldu"

Avrupa'da başlattığı eylemine devam ettiğini dile getiren Maide T, Diyarbakır annelerine destek vermek ve onlardan destek almak için geldiğini belirtti.

Annelerin HDP ve PKK'ya karşı mücadelesinin buradan başladığına işaret eden Maide T, "Buraya gelmek boynumun borcuydu. Buranın eylem başlatması hepimize örnek oldu. Bu örneklerin devamı gelir inşallah. Burada nasıl herkes evladı için ayağa kalktıysa, umarım Avrupa'da da herkes ayağa kalkar. Çünkü PKK Avrupa'ya daha çok yöneldi." dedi.

Maide T, PKK'nın Kürtlerin haklarını elinden aldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Avrupa'daki insanların çoğu PKK'yı Kürtlere mal ediyor, PKK'yı Kürtlerin haklarının savunucusu olarak görüyorlar. PKK Kürtlerin hak savunucusu olamaz. Bunu artık Avrupa'ya göstermemiz lazım. PKK Kürtlerin canını, malını alıyor. Canlarımız olan çocuklarımızı alıyorlar. PKK Kürtleri temsil etmiyor. Bunu artık öğrensinler. Artık Avrupa bunu görsün. Katil ordusu bizi temsil edemez. Bunu asla kabullenmiyorum. Çocuğumun kurtulması için elimden ne geliyorsa yapacağım. Çocuğumun yaşaması ve yeniden yaşamı kazanması için mücadele veriyorum. Çocuğum gelene kadar asla bu mücadeleden vazgeçmeyeceğim. Mücadelem çocuğum gelinceye kadar devam edecek."

"Anneler mücadele edecek, hakları olan bu evlatları kazanacak"

Anne Ayşegül Biçer de Maide annenin Diyarbakır annelerini ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Burada Maide annemizin de sesi olacağız." diyen Biçer, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP il binası önünde başlattıkları eylemle yükselen feryadın Almanya, Berlin, Şırnak, Hakkari, İzmir ve Muş'a yayılmasının tüm anneler için büyük bir umut olduğunu kaydetti.

Biçer, "İnanıyorum ki anneler isterse dağları delecek. Anneler direnecek ve mücadele edecek, hakları olan bu evlatları kazanacak. PKK'nın ismini yeryüzünden silecek." diye konuştu.

Açıklamaların ardından anne Maide T. HDP il binası önünde, evlat nöbeti tutan anne ve babalarla bir süre oturdu.

Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Almanya, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne, Diyarbakır annelerini ziyaret etti - Son Dakika


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