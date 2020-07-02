Almanya'da kızını arayan anne: Alman makamları kızım için hiçbir şey yapmıyor - Son Dakika

Almanya'da kızını arayan anne: Alman makamları kızım için hiçbir şey yapmıyor

Almanya'nın başkenti Berlin'de terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Nilüfer T. (20) için Şubat ayından beri eylemlerini sürdüren anne Maide T, "Kızımı arama noktasında Interpol'ün devreye girmesi umudumu biraz olsun artırdı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Nilüfer T. (20) için Şubat ayından beri eylemlerini sürdüren anne Maide T, "Kızımı arama noktasında Interpol'ün devreye girmesi umudumu biraz olsun artırdı. Her eylemimde daha fazla vatandaşın destek vermesi de benim için çok önemli ve sevindirici" dedi.

Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi
Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı

Uzun süre eylemlerini Cuma günleri gerçekleştiren ve son haftalarda Almanya Başbakanlık binasının karşısında Çarşamba günleri eylem yapan acılı anne Maide T, "İki gün önce terörle mücadele şubesine gittim, Interpol'ün kızım için devrede olduğunu söylediğimde, davaya bakan memur çok şaşırdı. Ardından, "Ama kızın reşit" dedi. Kızım reşit diye terör örgütünün elinde mi tutulsun? Alman makamları kızım için ne yapıyor anlamış değilim. Bana göre hiç bir şey yapmıyor. Kızımı terör örgütü kaçırıp elinde tutarken reşit olduğu söyleniyor, ama benimle olsa, bir suçu olsa boğazıma yapışırlar. Kızım, aynı zamanda Alman vatandaşı. Alman makamları terör örgütüne, "Sen benim ülkemde, benim gencimi, vatandaşımı nasıl kaçırıp elinde tutuyorsun?" demesi lazım, ama bunu yapmıyor" dedi.

"BANA ULAŞAN AMA ORTAYA ÇIKMAYA KORKAN ÇOK AİLE VAR"

Başbakanlık binası karşısında eylem yapmaya devam edeceğini belirten Maide T., başka ailelerinde arka planda kendisine ulaştığını belirtti. Maide T., şöyle devam etti:

"Berlin'de çocukları elinden alınmış bir çok aile bana sosyal medyadan ve telefonumdan ulaşıyor. Bir çoğunun da Interpol'e çocuğu için başvurduğunu biliyorum. Bir şekilde ortaya çıkmaya, medyaya konuşmaya çekiniyorlar. Haklı olabilirler, belki çocukları örgüte kendilerinin bilgilerini vermiş olabilirler. Öne çıkmaya çekiniyor olabilirsiniz, ama arka planda bana ulaşın, birlikte dayanışma sergileyelim ve çocuklarımızın geri gelmesi için, Alman makamlarına birlikte baskı yapalım. Daha fazla ciddiye alınırız."

"NE OLUR EVİNE DÖN"

"Kızımın ne kendi doğum gününde, ne de benim doğum günümde herhangi bir mesajı gelmedi" diyen Maide T, "Kızım beni duyuyorsan sana yalvarıyorum. Ne olur, daha fazla bu acıyı ne kendine, ne de bana çektir. Gel evine gel, annen kurban olsun sana. Her zaman kalbimde büyük yerin var. zamanla her şey yeniden düzelir, zamanla taşlar yine yerine oturur. Yeter ki sen çık gel" sözleriyle kızına seslendi.

kızım dizisi, Almanya, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:34 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Almanya'da kızını arayan anne: Alman makamları kızım için hiçbir şey yapmıyor - Son Dakika

Son Dakika

18:44 Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi 18:33 Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 17:57 Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi 17:42 Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı 17:08 Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı 16:57 Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 14:43 Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, ormanlık alanda baygın halde bulundu 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi 13:36 Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı 13:25 Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
12:54
Fransız basını, G.Saray'ın Youcef Belaili'ye teklif yaptığını yazdı
10:53
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
10:46
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
09:47
Yusufeli Barajı, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak
09:20
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
05:40
Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
00:53
İstanbul'un göbeğinde sapık dehşeti! Kağıt toplayıcısı, 7 yaşındaki kızı istismar etti
23:46
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
22:37
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 19:08:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da kızını arayan anne: Alman makamları kızım için hiçbir şey yapmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]