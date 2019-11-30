Almanya'da koalisyon karşıtı ikili Sosyal Demokratların lideri seçildi

Almanya'da Şansölye Angele Merkel'in muhafazakar partileri Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birliği'nin (CSU) koalisyon yaptığı Sosyal Demokrat Partisi (SDP) liderliğini, koalisyona karşı olan iki isim kazandı. Koalisyon karşıtı isimlerin güçlenmesi hükümetin geleceğine yönelik soru işaretlerini artırdı.



SDP'den yapılan açıklamada Norbert Walter-Borjans ve Saskia Esken'in parti üyelerinin oylarının yaklaşık yüzde 53'ünü aldığı belirtildi. İkili, sosyal adalet ve yatırım konularına daha fazla odaklanmak için koalisyon anlaşmasını yeniden görüşmek istediklerini söyledi.