Almanya'da koalisyon kuruluyor! Yeni Başbakan SPD lideri Olaf Scholz olacak - Son Dakika

Almanya genel seçimlerinden 8 hafta sonra Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP), aralarında anlaşarak hükümet kurma planını resmen sundu. Hristiyan Demokrat Partisi'nin (CDU) 16 yıllık Başbakanı Angela Merkel dönemini noktalayan 'trafik lambası' koalisyonunda, CDU ile yapılan büyük koalisyonda maliye bakanı görevindeki SPD'li Olaf Scholz şansölye olacak, yardımcılığını Yeşiller Eşbaşkanı Habeck yürütecek.

TRAFİK LAMBASI KOALİSYONU

SPD Eş Genel Başkanları Walter Norbert-Borjans ve Saskia Esken, Yeşillerin Eş Başkanları Robert Habeck ve Annalena Baerbock, FDP Genel Başkanı Christian Lindner ile SPD'nin Başbakan adayı Maliye Bakanı Olaf Schoz koalisyon protokolünü tanıtmak için başkent Berlin'deki Westhafen Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Yeni hükümetin başbakanı olacak Scholz, yaptığı açıklamada, en önemli mesajın; "SPD, Yeşiller ve FDP arasında koalisyon hükümetinin kurulması için anlaşması" olduğunu söyledi. Scholz, partilerin renklerinden dolayı (kırmızı-sarı-yeşil) bu hükümetin "trafik lambası koalisyonu" olarak isimlendirildiğine işaret ederek, "Trafik lambası kuruldu." ifadesini kullandı.

"ÜLKEYİ DAHA İYİ HALE GETİRMEK İÇİN BİRLEŞTİK"

Koalisyon sözleşmesinin, gelecek 10 günde partinin kurullarına ve üyelere incelemeleri için sunulacağını aktaran Scholz, kendilerinin bunun onaylanması için çaba harcayacaklarını dile getirdi. Scholz, müzakereleri yoğun, tutkuyla, güven içinde ve çözüm odaklı yürüttüklerini vurgulayarak, "Ülkeyi daha iyi hale getirme iradesiyle birleştik." dedi.

Ülkeyi ileriye götürmek istediklerinin altını çizen Scholz, bunun için gelecekte yatırımları artıracaklarını kaydetti.

Scholz, hangi bakanlığa hangi ismin getirileceğini protokolün parti kurumları tarafından kabul edildikten sonra açıklayacağı bilgisini paylaştı.

"AKTİF DIŞ POLİTİKA İZLENECEK"

Yeşillerin Eş Başkanı Habeck de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ve Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizine işaret ederek, "Hükümeti, bir kriz döneminde devralacağız. Dördüncü dalgayı kırmak ve korona krizini yönetilebilir kılmak için gereken her şeyi yapacağız." dedi.

Kriz döneminde devraldıkları ülkenin modernleştirilmesi için büyük çaba gerektiğine dikkati çeken Habeck, bunun başarılabilmesinin mümkün olduğunu koalisyon protokolüne yansıttıklarını kaydetti.

Yeşillerin diğer Eş Başkanı Annalena Baerbock da Avrupa'nın çevresindeki krizlerin arttığını belirterek, bu nedenle "trafik lambası" koalisyonunun aktif bir dış politikayı izleyeceğini söyledi.

"SCHOLZ, GÜÇLÜ BİR ŞANSÖLYE OLACAK"

FDP Genel Başkanı Lindner de müzakerelerde çok yoğun tartışmaların yaşandığını aktardı. SPD'nin ve Yeşillerin bu protokolü müzakere ettikleri için gurur duyabileceklerini aktaran Lindner, FDP'nin de sonuçtan memnun olduğunu kaydetti. Olaf Scholz'un liderlik kişiliğine sahip olduğunu söyleyen Lindner, "Olaf Scholz, Almanya'nın güçlü bir şansölyesi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

SPD Eş Genel Başkanı Norbert-Borjans da burada anlaşan partilerin birleşmek için değil koalisyon kurmak için bir araya geldiğini vurgulayarak, "Bu koalisyon protokolüyle ülkeye faydalı olacak bir şeyi başardık." dedi.

BAKANLIKLARIN PARTİLERE DAĞILIMI

Koalisyon protokolünde, SPD'ye Başbakanlığın yanı sıra İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İmar Bakanlığı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığının yanı sıra Göç, Mülteciler ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanlığı ve Eyaletlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı verildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NI YEŞİLLER ALACAK

Yeşiller de Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, Çevre, Tabiatı Koruma, Nükleer Güvenlik ve Tüketici Koruma Bakanlığı, Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanlığı ve Gıda ve Tarım Bakanlığının yanı sıra Kültürden Sorumlu Devlet Bakanlığını üstelenecek.

FPD de Maliye Bakanlığı, Eğitim ve Araştırma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Ulaştırma ve Dijitalleşme Bakanlığını aldı.

Başbakanlık Dairesi Başkanı da SPD'li bir isim olacak. Başbakan Yardımcılığı da Yeşillere verildi.

Medyada, Başbakan Olaf Scholz'un başbakanlığında kurulacak hükümette Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığını, partinin diğer Eş Başkanı Annalena Baerbock'un Dışişleri Bakanlığını üstleneceği, FDP Genel Başkanı Christian Lindner'in ise Maliye Bakanlığı görevine geleceği aktarıldı.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR KOMŞU"

Reuters ajansına sızdırılan koalisyon anlaşmasında dış politika ve özellikle Yeşillerin önceliği olan çevre konularına geniş yer ayrılırken, Türkiye'yle ilgili bir madde de yer aldı. Reuters'ın aktardığına göre, anlaşmada 'Türkiye'nin endişe verici iç siyasi gelişmelere rağmen önemli bir komşu ve AB ortağı olmaya devam ettiği' belirtildi.

Anlaşmanın öne çıkan maddeleri şöyle:

Asgari ücret saatte 12 euroya yükseltilecek

Yüksek kiralara karşı daha fazla konut inşa edilecek. Yılda 400 bin daire hedefinin dörtte birini devlet finanse edecek

Oy verme yaşının 16'ya indirilmesi için anayasal değişiklik yapılmaya çalışılacak

Almanya'da askeri insansız hava araçlarının (İHA) belirli koşullarda silahlı hale getirilmesinin önü açılacak

Bu konuda istekli AB üyelerinin ulusal ordularıyla daha fazla işbirliği aranacak

Avrupa Komisyonu'nun hukukun üstünlüğü konusundaki mevcut araçları ve Avrupa mahkemelerinin kararlarını daha iyi uygulaması için çalışılacak

Batı Balkanlar'daki altı AB üyesi adayının katılım sürecine destek verilecek

Bir sonraki Avrupa Komisyonu Başkanı'nın Almanya'dan seçilmemesi halinde, Avrupa Komisyonu üyeliği için Yeşiller Partisi'nin göstereceği aday seçilecek

AB Konseyi'nin daha birleşik ve etkili çalışabilmesi için reform talep edilecek

Yaşı ilerleyen Tornado savaş jetlerinin yerine yeni uçaklar alınacak

Afganistan'dan tahliye operasyonu konusunda bir parlamento soruşturması başlatılacak

Yasadışı göçü azaltmayı ama düzenli göçü artırmayı hedefleyen yeni bir göç politikası başlatılacak

Göçmenler Almanya'da beş yıl yaşadıktan sonra vatandaşlık başvurusu hakkı tanınacak

Çifte vatandaşlık mümkün kılınacak

2030'a kadar ülkedeki arabaların en az 15 milyonunun elektrikli olması hedeflenecek

Rusya ile yapıcı diyalog aranacak; farklı tehdit algıları dikkate alınarak Rusya'ya yönelik ortak Avrupa politikasına odaklanılacak

YENİ HÜKÜMETİN KURULMASI İÇİN YOL HARİTASI

Koalisyon protokolü; Yeşillerde üyelere, SPD ve FDP'de delegelerin onayına sunulacak. SPD ve FDP'nin bunun için 4-5 Aralık'ta kurultaylar düzenlemesi planlanırken; Yeşillerdeki üyelere onay süreci yarın başlayacak. Koalisyon protokolünün yanı sıra bakanlıklar için öngörülen isimlerin de üyelere sorulacağı sürecin 10 gün olması planlanıyor. Partiler protokolü kabul ettikten sonra Olaf Scholz'un Federal Meclis tarafından seçilmesi gerekiyor. Meclis'teki oylamanın 6 Aralık'ta başlayacak haftada gerçekleşmesi öngörülüyor. Scholz, Mecliste başbakan seçildiği gün bakanlarla Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'den görev belgesini alacak. Daha sonra yeni kabinenin ilk oturumu yapılacak.

SPD, 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerde yüzde 25,7 oyla birinci sırayı almıştı. Seçimlerin ardından SPD, Yeşiller ve FDP ile koalisyon görüşmelerine başlamıştı.