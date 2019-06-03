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Almanya'da koalisyon ortağı SPD liderinin istifa etmesi

18 dakika önce

Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles'in istifa kararının ardından genel başkanlık görevini Genel Başkan Yardımcıları Manuela Schwesig, Malu Dreyer ve Thorsten Schaefer-Guembel'den oluşan üçlünün sürdüreceği bildirildi.

Almanya'da koalisyon ortağı SPD liderinin istifa etmesi, System.String[]
Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles'in istifa kararının ardından genel başkanlık görevini Genel Başkan Yardımcıları Manuela Schwesig, Malu Dreyer ve Thorsten Schaefer-Guembel'den oluşan üçlünün sürdüreceği bildirildi.
SPD yönetim kurulunun bugünkü toplantısının ardından genel merkez Willy Brand Haus'ta düzenlenen basın toplantısında Genel Başkan Yardımcıları Schwesig, Dreyer ve Schaefer-Guembel alınan kararı kamuoyuna açıkladı.
Buna göre 24 Haziran'da toplanacak yönetim kurulunun belirleyeceği olağanüstü genel kurul tarihine kadar söz konusu üçlü, partide vekaleten genel başkanlık görevini birlikte sürdürecek.
Dreyer, 3 genel başkan yardımcısı olarak genel başkanlığa aday olmayacaklarını belirtti.
Dreyer'in Rheinland Pfalz eyaleti başbakanlığına aday olacağı, Gümbel'in de 1 Ekim'de yeni bir göreve başlayacağı, Schwesig'in ise halihazırda Mecklenburg Vorpommer eyalet başbakanı olması nedeniyle aday olmayı düşünmedikleri kaydedildi.
Başbakan Angela Merkel de 3 ismi, koalisyon görüşmelerine katıldıkları için tanıdığını ifade ederek, yeni durumun herhangi bir istikrarsızlığa yol açacağını düşünmediğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:19 Kaynak: AA
Sosyal Demokrat Parti, Almanya, Güncel
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