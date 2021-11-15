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Almanya'da koalisyon pazarlığındaki partiler huzurevleri ve kreşlerde aşı zorunluğundan yana - Son Dakika

Almanya'da koalisyon pazarlığındaki partiler huzurevleri ve kreşlerde aşı zorunluğundan yana

15.11.2021 17:29
Almanya'da koalisyon pazarlığındaki partiler huzurevleri ve kreşlerde aşı zorunluğundan yana

Almanya'da koalisyon pazarlıklarını sürdüren Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partinin (FPD) huzurevleri ve kreşlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının zorunlu hale getirilmesi konusunda anlaştığı bildirildi.

Almanya'da koalisyon pazarlıklarını sürdüren Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partinin (FPD) huzurevleri ve kreşlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının zorunlu hale getirilmesi konusunda anlaştığı bildirildi.

Yeşillerin Federal Meclis Grubu Başkanı Katrin Göring-Eckardt, Berlin'de yaptığı açıklamada, huzurevleri, kreşler gibi kurumlarda aşı zorunluluğu getirilmesine ihtiyaç duyulduğunu, bu konuda bir düzenlemeye gideceklerini söyledi.

Göring-Eckardt, yeni hükümeti kurmak için görüşmeler yapan partilerin bu konuda anlaştıklarını, bu girişimin bu hafta mecliste görüşülecek Enfeksiyon Koruma Yasası reformu içinde yer almayacağını, ayrı bir yasama sürecinden geçeceğini kaydetti.

Mecliste çoğunluğu bulunan SPD, Yeşiller ve FDP, Enfeksiyon Koruma Yasası reformu için hazırlanan yasa tasarısında salgınla mücadele çerçevesinde Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştırmak istiyor.

Yasa tasarısında otobüs ve trenlerde test zorunluluğu getirilmesi de öngörülüyor.

Almanya'da 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerden sonra SPD, Yeşiller ve FDP koalisyon görüşmelerine başlamıştı.

Başbakan Angela Merkel liderliğindeki mevcut hükümet şimdiye kadar genel bir aşı zorunluluğu getirilmesine karşı çıkmış ancak son dönemde bazı uzmanlar belirli alanlarda aşı zorunluluğu getirilmesini talep etmişti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da koalisyon pazarlığındaki partiler huzurevleri ve kreşlerde aşı zorunluğundan yana - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da koalisyon pazarlığındaki partiler huzurevleri ve kreşlerde aşı zorunluğundan yana - Son Dakika
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