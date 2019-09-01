Son Dakika Haberleri: Almanya'da koalisyonu sarsacak eyalet seçimleri: Brandenburg ve Saksonya'da seçmen sandığa gitti
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Almanya'da koalisyonu sarsacak eyalet seçimleri: Brandenburg ve Saksonya'da seçmen sandığa gitti

3 saat önce

Almanya’da Merkel’in koalisyon hükümetini sarsacak eyalet seçimleri Almanya’nın Brandenburg ve Saksonya eyaletlerinde pazar günü seçmenler sandık başına gitti.

Almanya'da koalisyonu sarsacak eyalet seçimleri: Brandenburg ve Saksonya'da seçmen sandığa gitti, System.String[]

Almanya'nın doğusundaki Brandenburg ve Saksonya eyaletlerinde seçmenler sandık başına gitti.


Son anketlere göre iki eyalette de aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif için Partisi'nin (AfD) oylarını artırması, Başbakan Angela Merkel'in koalisyon hükümetini sarsması bekleniyor. Özellikle Saksonya eyaletinde koalisyonun çoğunluğu kaybedeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

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Angela Merkel, Brandenburg, Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:23 
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