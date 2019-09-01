Almanya'da koalisyonu sarsacak eyalet seçimleri: Brandenburg ve Saksonya'da seçmen sandığa gitti

Almanya'nın doğusundaki Brandenburg ve Saksonya eyaletlerinde seçmenler sandık başına gitti.



Son anketlere göre iki eyalette de aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif için Partisi'nin (AfD) oylarını artırması, Başbakan Angela Merkel'in koalisyon hükümetini sarsması bekleniyor. Özellikle Saksonya eyaletinde koalisyonun çoğunluğu kaybedeceğine kesin gözüyle bakılıyor.