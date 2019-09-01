Almanya'da koalisyonu sarsacak eyalet seçimleri: Brandenburg ve Saksonya'da seçmen sandığa gitti
3 saat önce
Almanya’da Merkel’in koalisyon hükümetini sarsacak eyalet seçimleri
Almanya’nın Brandenburg ve Saksonya eyaletlerinde pazar günü seçmenler sandık başına gitti.
Almanya'nın doğusundaki Brandenburg ve Saksonya eyaletlerinde seçmenler sandık başına gitti.
Son anketlere göre iki eyalette de aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif için Partisi'nin (AfD) oylarını artırması, Başbakan Angela Merkel'in koalisyon hükümetini sarsması bekleniyor. Özellikle Saksonya eyaletinde koalisyonun çoğunluğu kaybedeceğine kesin gözüyle bakılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:23
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