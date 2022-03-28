Almanya'da konut fiyatlarındaki rekor artış, balon endişelerini artırıyor - Son Dakika
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Almanya'da konut fiyatlarındaki rekor artış, balon endişelerini artırıyor

28.03.2022 14:33
Almanya'da konut fiyatlarındaki rekor artış, balon endişelerini artırıyor

Almanya'da konut fiyatları 2021'in son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,2 artarak, 2000'den beri en yüksek çeyreklik artışı kaydetti.

Almanya'da konut fiyatları 2021'in son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,2 artarak, 2000'den beri en yüksek çeyreklik artışı kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), konut emlak fiyatlarına ilişkin 2021 son çeyrek ve 2021 verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da konut fiyatları geçen yılın ekim-aralık döneminde 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 12,2 arttı.

Destatis açıklamasında, söz konusu artışın geçen yılın ikinci çeyreğinde 10,8 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 12 yükselişten sonra geldiğini belirtilerek, "2000'de kayıtların tutulmaya başlangıcından bu yana konut amaçlı gayrimenkul fiyatlarında önceki yılın üç aylık dönemlerine yine en güçlü fiyat artışı oldu." denildi.

Ülkede konut fiyatları 2021 yılı genelinde de ortalama yüzde 11 arttı. Konut fiyatları 2020'de ise ortalama yüzde 7,8 artış kaydetmişti.

Almanya'nın büyük şehirleri Berlin, Hamburg, Münih, Köln, Frankfurt, Stuttgart ve Düsseldorf'da ortalamanın üzerinde artışlar olması dikkati çekti.

Öte yandan, müstakil ve yarı müstakil evlerin fiyatları da 2021'de 2020'ye göre yüzde 12,8 artış gösterdi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tarihi olarak ucuz konut kredileri sağlayan aşırı gevşek para politikası konut fiyatlarını daha da yukarı iterken, uzmanlar Almanya'da gayrimenkulde aşırı değerlemeye karşı uyarıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Almanya'da konut fiyatları ve kiralar hızla artarken, salgın, toplumsal eşitlik ve finansal istikrara ilişkin endişeleri de beraberinde getiriyor. Berlin'den Köln'e kadar Almanya'nın birçok kentinde aileler, yüksek fiyatlar nedeniyle ev sahibi olmayı "imkansız" buluyor.

Almanya'da daha fazla insanın yüksek kirada sıkışıp kalmasının siyasi kutuplaşmalar ve daha büyük eşitsizliklere yol açması endişesi bulunuyor.

Analistler, konut arzının düşük kalması, göçmen akını, tarihin en düşük faiz oranları, salgın dönemindeki kısıtlamalar nedeniyle biriken tasarruflar ve evden çalışmayla daha fazla alanda bulunma isteğinin artmasının konut fiyatlarındaki yukarı yönlü trendi ivmelediğini söyledi.

Alman Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) Bankası Ekonomisti Martin Güth, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Fiyat artışlarındaki yenilenen artış, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) ve ECB'nin Alman emlak piyasasında bir balonun ortaya çıkmasından endişe duymakta haklı olduğunu açıkça ortaya koyuyor." dedi.

Güth, bununla birlikte enflasyonun hızla artması, faiz oranlarının önemli ölçüde yükselmesi ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle emlak piyasasında kartların şu anda yeniden karıldığını belirterek, Ukrayna'dan gelen mültecilerin yeni konut talebi oluşturacağına işaret etti.

Bundesbank, uzun süredir Alman emlak piyasasında artan tehlikelere karşı uyarıda bulunuyor. Bundesbank'ın şubatta yayınlanan bir raporunda, "Konut amaçlı gayrimenkullerdeki aşırı değerlenmeler arttı" denilerek, son tahminlere göre, 2021'de şehirlerdeki emlak fiyatlarının sosyo-demografik ve ekonomik temellerin belirttiği fiyatın yüzde 15 ila yüzde 40 üzerinde olduğu vurgulanmıştı.

Bu arada, 2020'de konutta aşırı değerleme yüzde 30'a ulaşmıştı.

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Almanya, Berlin, Emlak, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da konut fiyatlarındaki rekor artış, balon endişelerini artırıyor - Son Dakika


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