Almanya'da konut kompleksinde yangın: 3 yaralı - Son Dakika

Almanya'da bir konut kompleksinde başlayan yangında 3 kişi yaralandı.

Almanya'nın batısındaki Essen kentinde bulunan apartmanda büyük bir yangın çıktı. Erken saatlerde başlayan yangında, dumandan etkilenen 3 kişi hastane sevk edildi. İtfaiye ekipleri, apartmanda yaşayan yaklaşık 100 kişiyi tahliye etti. Olay yerine 150'ye yakın polis de gönderildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. - ESSEN