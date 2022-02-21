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Almanya'da konut kompleksinde yangın: 3 yaralı - Son Dakika

Almanya'da konut kompleksinde yangın: 3 yaralı

21.02.2022 11:17
Almanya'da konut kompleksinde yangın: 3 yaralı

Almanya'da bir konut kompleksinde başlayan yangında 3 kişi yaralandı.

Almanya'da bir konut kompleksinde başlayan yangında 3 kişi yaralandı.

Almanya'nın batısındaki Essen kentinde bulunan apartmanda büyük bir yangın çıktı. Erken saatlerde başlayan yangında, dumandan etkilenen 3 kişi hastane sevk edildi. İtfaiye ekipleri, apartmanda yaşayan yaklaşık 100 kişiyi tahliye etti. Olay yerine 150'ye yakın polis de gönderildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. - ESSEN

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Almanya, Hastane, Yangın, konut, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Almanya'da konut kompleksinde yangın: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da konut kompleksinde yangın: 3 yaralı - Son Dakika
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