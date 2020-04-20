Almanya'da korona önlemleri gevşetiliyor - Son Dakika

Almanya'da bugünden itibaren birçok eyalette korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler gevşetiliyor.



Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ederken, Almanya'da ise korona virüs salgınına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesine karar verildi. Almanya'da hükümet, eyalet yöneticileri ile birlikte aldığı karar gereği bugünden itibaren küçük ve orta ölçekli işletmelerin açılmasına izin verdi. Kararın ardından birçok işletme faaliyete geçerken, büyük mağazalar ve satış alanı 800 metrekareden büyük işletmeler ile barlar, kafeler ve restoranlar kapalı kalmaya devam edecek. Hükümet, bazı eyaletlerde ise 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uyulması koşulu ile alışveriş merkezlerinin, müzelerin ve hayvanat bahçelerinin açılmasına izin verildiğini açıkladı. Hükümet, ayrıca okulların da kademeli olarak eğitime başlayacaklarını aktarırken, İlk etapta lise bitirme sınavına girecek olan son sınıf öğrencilerinin önümüzdeki haftadan itibaren ders başı yapacaklarını duyurdu. Almanya Başbakanı Angele Merkel, 30 Nisan'da bakanlar ve eyalet yöneticileri ile tekrardan durum değerlendirme toplantısı yapılacağını açıkladı.



Almanya'nın Sachsen eyaletinde ise bugünden itibaren toplu taşıma araçlarında ve dükkanlarda maske takma zorunluluğu getirilirken, sosyal mesafe kuralı ise 3 Mayıs'a kadar geçerli olacak.



Dükkanlar açıldı fakat müşteri yok



Almanya'nın başkenti Berlin'de küçük ve orta ölçekli işletmelerin tekrar açılmasına kara verilmesine rağmen çoğu işletme kapalı kalırken, AVM'ler ise boş kaldı. İşletme sahipleri, sokakların boş olması nedeni ile müşteri bulamayacaklarını ifade ederken, bu nedenle dükkanlarını açmadıklarını dile getirdi. Berlin'in en ünlü ve işlek meydanı olan Alexanderplatz Meydanı'da salgın nedeni ile boş kaldı.



Almanya'da toplam korona virüs vaka sayısı 146 bin 200'e, hayatını kaybedenler ise 4 bin 669'a ulaştı. - BERLİN