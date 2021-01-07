Almanya'da korona salgınında son 24 saatte bin 70 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte bin 70 kişi hayatını kaybetti.

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Almanya'da son 24 saatte 26 bin 391 korona virüs vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 835 bin 38'e yükseldi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte bin 70 kişinin de hayatını kaybettiği ülkede toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 607'ye yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 474 bin kişinin iyileştiği kaydedilirken ülke genelinde, aktif korona virüs taşıyan kişi sayısının 323 bin 431 olduğu belirtildi.

Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 5 bin 668 olarak açıklanan ülkede solunum cihazına bağlı olan hasta sayısı ise 3 bin 169 olarak açıklandı. Yoğun bakım servislerinin yüzde 83.30 onanında dolu olduğu açıklandı.

Öte yandan Robert Koch Enstitüsü, 80 yaş ve üzeri bakıcı ve sağlık personeline yönelik ülke genelinde başlatılan aşı kampanyasında 27 Aralık'tan bu yana 367 bin 331 kişiye aşı yapıldığını açıkladı.

(Mehmet Koca/İHA)