Almanya'da korona vakası 188'e yükseldi - Son Dakika
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Almanya'da korona vakası 188'e yükseldi

6 saat önce

Almanya'da 31 kişide daha Korona virüsü teşhis edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 188'e yükseldi.

Almanya'da korona vakası 188'e yükseldi, System.String[]

Almanya'da 31 kişide daha Korona virüsü teşhis edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 188'e yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan Korona virüsü Almanya'da 31 kişi de daha görüldü. Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelindeki Korona vakası sayısının 157'den 188'e yükseldiği belirtildi. RKI'ya göre Almanya'nın 16 federal eyaletinden 13'ünde Korona virüsü vakaları bildirildi. Kuzey Ren- Vestfalya'nın en çok etkilenen eyalet olduğu belirtildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:25 Kaynak: İHA
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