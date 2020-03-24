Almanya'da korona virüs hırsızlarına karşı olağanüstü önlem - Son Dakika
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Almanya'da korona virüs hırsızlarına karşı olağanüstü önlem

6 saat önce

Almanya'da korona virüs nedeniyle lojistik merkezde depolanan tıbbı malzemelerin çalınmasının ardından Köln'deki lojistik deposunun yeri sır gibi saklanıyor.

Almanya'da korona virüs hırsızlarına karşı olağanüstü önlem, System.String[]

Almanya'da korona virüs nedeniyle lojistik merkezde depolanan tıbbı malzemelerin çalınmasının ardından Köln'deki lojistik deposunun yeri sır gibi saklanıyor.


Almanya'da artan korona virüsü vakalarının ardından depolardaki tıbbi malzemelerinin çalınmasına karşı harekete geçildi. Lojistik merkezde depolanan tıbbı malzemelerin çalınmasının ardından Köln'de korona virüse karşı tıbbi malzemelerin bulunduğu lojistik deposunun yeri sır gibi saklanıyor. Yetkililer son zamanlarda Köln'deki kliniklerinden 50 bin adet solunum cihazı çalındığını ve bu önlemi almak zorunda kaldıklarını belirtti.


Köln Şehir Müdürü Stephan Keller, "Bunu dramatize etmek istemiyorum. Ama bütün şehrin bu malzemenin nerede depolandığını bilmemesine dikkat ediyoruz. Son zamanlarda Köln kliniklerinden 50 bin solunum cihazı çalındı. Bunu önlemek için yapıyoruz" dedi.


Öte yandan Köln şehrinde dezenfektan gibi çok zor bulunan malzemeleri temin edebilmek ve gerektiğinde dağıtabilmek için lojistik merkezi kurulmuştu. Geçtiğimiz günlerde Münster şehrinde de hastane deposundan dezenfektan maddesi çalan bir kişi yakalanarak tutuklanmıştı. - KÖLN

Almanya, Köln, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:17 Kaynak: İHA

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