- Almanya'da Korona Virüs Nedeniyle Ezan Sesi Yükseldi - Son Dakika

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- Almanya'da Korona Virüs Nedeniyle Ezan Sesi Yükseldi
6 saat önce
- Almanya'da korona virüs nedeniyle ezan sesi yükseldi Almanya'nın Duisburg kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Duisburg Merkez Camisi'nde korona virüs nedeniyle ezan dışarıdan duyulacak şekilde okundu.
- Almanya'da korona virüs nedeniyle ezan sesi yükseldi
BERLİN - Almanya'nın Duisburg kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Duisburg Merkez Camisi'nde korona virüs nedeniyle ezan dışarıdan duyulacak şekilde okundu.
Almanya'nın genelinde ezanlar yasaklardan dolayı cami içerisinde okunuyor. Korona virüsten dolayı camilerde namaz kılmaya ara verildiği için bugün akşam ezanının okunmasına izin verildi. DİTİB Duisburg Merkez Camisi akşam namazı ezanını dışarıdan duyulacak şekilde hoparlörlerden okudu.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:09 Kaynak: İHA
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