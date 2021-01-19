Almanya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 989 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 989 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 369 vaka tespit edildi.

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'daki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Son 24 saatte 11 bin 369 korona virüs vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 52 bin 28'e yükseldi. Almanya'da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 989 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 47 bin 622'ye yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 716 bin 200 kişi iyileşti. Almanya'da aktif korona virüs taşıyan kişi sayısı 288 bin 206 olurken, virüsün bulaşma katsayısı ise 0.89 olarak tespit edildi.

Almanya'da 36 milyon 660 bin 575 kişiye test yapıldı.

ALMANLARIN YÜZDE 40'I ÖNLEMLERİN SERTLEŞTİRİLMESİNİ İSTİYOR

Salgının bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısının 4 bin 972 olduğu ülkede solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 832 olarak açıklandı. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının yüzde 81.59 olduğu kaydedildi.

Robert Koch Enstitüsü, 80 yaş ve üzeri ve bakıcı ile sağlık personeline yönelik ülke genelinde 27 Aralık'ta başlayan aşı kampanyasında 1 milyon 139 bin 297 kişiye aşı yapıldığını açıkladı.

Öte yandan YouGov araştırma kuruluşunun yaptığı araştırmaya göre, Almanların yüzde 40'ı salgını kontrol altına alabilmek için mevcut önlemlerin daha da sertleştirilmesini istiyor. Katılımcıların yüzde 21'inin mevcut kısıtlamaların devamından yana olduğu, yüzde 13'ünün ise kapanmanın sona erdirilmesini talep ettiği belirtildi.

(Mehmet Koca/İHA)