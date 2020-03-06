Almanya'da korona virüs vakası 577'ye yükseldi - Son Dakika

Alman Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da tespit edilen korona virüsünün tespit edildiği kişi sayısını 577 olarak açıkladı.



Alman Robert Koch Enstitüsüne göre, dünya genelinde 98 bin 254 kişinin korona virüsü yüzünden karantina altına alındı. Virüsten etkilenen 87 ülke ve bölgelerde 3 bin 406 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.



Virüsün ortaya çıktığı Çin, 80 bin 559 tespit edilen korona virüsü vakasıyla ilk sırada yer alırken, Güney Kore 6 bin 593 vaka ile ikinci sırada, 3 bin 858 vaka ile İtalya üçüncü, 4 bin 747 vaka ile İran dördüncü sırada yer aldı. Japonya ise bin 57 ile beşinci sırada yer alırken, Almanya 577 vaka ile listede altıncı sırayı aldı. Fransa'da 423, İspanya'da 329, ABD'de 233 vaka görüldü. - FRANKFURT