Almanya'da korona virüs vakası 577'ye yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'da korona virüs vakası 577'ye yükseldi - Son Dakika

Almanya'da korona virüs vakası 577'ye yükseldi

6 saat önce

Alman Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da tespit edilen korona virüsünün tespit edildiği kişi sayısını 577 olarak açıkladı.

Almanya'da korona virüs vakası 577'ye yükseldi, System.String[]

Alman Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da tespit edilen korona virüsünün tespit edildiği kişi sayısını 577 olarak açıkladı.


Alman Robert Koch Enstitüsüne göre, dünya genelinde 98 bin 254 kişinin korona virüsü yüzünden karantina altına alındı. Virüsten etkilenen 87 ülke ve bölgelerde 3 bin 406 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.


Virüsün ortaya çıktığı Çin, 80 bin 559 tespit edilen korona virüsü vakasıyla ilk sırada yer alırken, Güney Kore 6 bin 593 vaka ile ikinci sırada, 3 bin 858 vaka ile İtalya üçüncü, 4 bin 747 vaka ile İran dördüncü sırada yer aldı. Japonya ise bin 57 ile beşinci sırada yer alırken, Almanya 577 vaka ile listede altıncı sırayı aldı. Fransa'da 423, İspanya'da 329, ABD'de 233 vaka görüldü. - FRANKFURT

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Alexander Sörloth'tan Bayern Münih cevabı: Transfer için konuşmam doğru olmaz
Ömer Faruk Beyaz'a dünya devleri talip! F.Bahçe ikinci Merih Demiral vakası yaşayabilir Türkiye kapıları, Almanya ise kesenin ağzını açtı: Para verelim, mültecileri tutun Trump, koronavirüsle mücadele kapsamında kullanılacak 8,3 milyar dolarlık bütçeyi onayladı

Son Dakika Haberleri
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok
19:43 Kitabı en çok satanlar listesinde
19:43 Şansın Tüzün'den 8 Mart'a özel şarkı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 21:03:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da korona virüs vakası 577'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]