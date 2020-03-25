- Almanya'da korona virüs yasaklarına uymayanlara para cezası geliyor- Yasaklara uymayan... - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Almanya'da korona virüs yasaklarına uymayanlara para cezası geliyor- Yasaklara uymayan... - Son Dakika

- Almanya'da korona virüs yasaklarına uymayanlara para cezası geliyor- Yasaklara uymayan...

51 dakika önce

- Almanya'da korona virüs yasaklarına uymayanlara para cezası geliyor Yasaklara uymayan işletmelere 4 bin ila 5 bin Euro arası para cezası Almanya'da korona virüsle mücadele kapsamında getirilen yasaklara uymayanlara verilecek para cezaları belli oldu.

- Almanya'da korona virüs yasaklarına uymayanlara para cezası geliyor

Yasaklara uymayan işletmelere 4 bin ila 5 bin Euro arası para cezası

FRANKFURT - Almanya'da korona virüsle mücadele kapsamında getirilen yasaklara uymayanlara verilecek para cezaları belli oldu.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti hükümeti, korona virüsün yayılmasına karşı getirilen yasaklara uymayanlara çeşitli para cezaları vermeyi kararlaştırdı. "Korona virüse karşı mücadelemizde sıfır tolerans geçerli" diyen Eyalet Başbakanı Armin Laschet, "Durum ciddi. Bu bir ölüm kalım meselesi. İnsanların birbirine temasındaki katı yasaklar enfeksiyon riskini hızlı bir şekilde azaltmaya yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı. Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul ise yaptığı açıklamada, "Yaptırımlar, vatandaşlarımızın sağlığını bilerek tehlikeye atan insanları cezalandırmaya ve onları vazgeçirmeye yöneliktir" dedi.

Piknik yapana 250 Euro ceza

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde korona virüse karşı kısıtlamalara uymayanlara çeşitli miktarlarda para cezası getirildi. Aynı evde yaşamayan ikiden fazla kişinin açık alanlarda bir araya gelmesi durumunda her birine 200 Euro ceza kesilecek. Halka açık alanlarda piknik yapmanın cezası ise 250 Euro olarak belirlenirken, hastanede hasta ziyareti yapıldığı taktirde 800 Euro ceza kesileceği kaydedildi. Restoran veya yiyecek satan bir iş yerinden aldığı yiyeceği o işletmenin 50 metre yakınında yemenin cezası ise 200 Euro olarak belirlendi.

Bar, disko ve fitness salonlarının kapatılmasına rağmen karara uymayan işletmecilere 5 bin Euro, restoranını kurallara uygun olmayacak şekilde işletenlere ise 4 bin Euro para cezası verilecek. Yasağa rağmen spor müsabakası organize edenlere ise bin Euro ceza verilmesinin karar verildi.

Ayrıca, söz konusu yasaklara uymayarak aynı suçu tekrar işleyen kişilere ise 25 bin Euro'ya kadar para cezası kesilebileceği bildirildi.

- Almanya'da korona virüs yasaklarına uymayanlara para cezası geliyor- Yasaklara uymayan...

Ren Vestfalya, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:44 Kaynak: İHA

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