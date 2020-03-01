Almanya'da korona virüsü hızla yayılıyor - Son Dakika

Almanya'da korona virüsü vaka sayısının 117'ye yükseldiği açıklandı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü, Avrupa'da hızla yayılmaya devam ediyor. Robert Koch Salgın Kontrol Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Almanya'da korona virüsü vaka sayısının 66'dan 117'ye yükseldiği belirtildi. Vakaların yarısından fazlasının virüsün yayılmasının önlenmesi için Pazartesi günü çok sayıda okulun ve çocuk bakım merkezlerinin kapatılacağı Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren- Vestfalya'da bulunduğu belirtildi.

Alman hükümeti kriz komitesi, yurt dışı seyahat önerilerini genişletti ve ülkedeki uluslararası etkinlikleri iptal etti. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, soğuk algınlığı semptomları olan kişilere toplu etkinliklerden uzak durmaları tavsiye edildi. İçişleri Bakanı Horst Seehofer yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar korona virüsü için aşı bulunmasını umduklarını ifade etti. Almanya'nın salgını kontrol etmek için şehirleri ve bölgeleri kapatmaya hazır olup olmadığı sorusuna Seehofer, "Bu son çare" yanıtını verdi.

Maliye Bakanı Olaf Scholz ise, Almanya'nın korona virüsünün küresel bir ekonomik krize yol açması durumunda mali teşvik tedbirlerini uygulamaya koyacağını aktardı.

(İHA)