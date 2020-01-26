Almanya'da korona virüsü şüphesiyle bir kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Almanya'da korona virüsü şüphesiyle bir kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Almanya'da korona virüsü şüphesiyle bir kişi hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Almanya'da bir kişi korona virüsü şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Almanya'da korona virüsü şüphesiyle bir kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Almanya'da bir kişi korona virüsü şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.


Çin'de 56 kişinin ölümüne yol açan ve tüm dünyaya yayılan korona virüsü Almanya'yı da alarma geçirdi. Berlin Senatosu yetkililerinin basına yaptığı açıklamada, başkent Berlin'de bir kişinin korona virüsü taşıdığı şüphesiyle Alman Kızıl Haç Kliniğine yatırıldığı belirtildi. - BERLİN

Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya, Berlin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:44 Kaynak: İHA
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