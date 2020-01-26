Almanya'da korona virüsü şüphesiyle bir kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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Almanya'da korona virüsü şüphesiyle bir kişi hastaneye kaldırıldı
6 saat önce
Almanya'da bir kişi korona virüsü şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:44 Kaynak: İHA
Almanya'da bir kişi korona virüsü şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Çin'de 56 kişinin ölümüne yol açan ve tüm dünyaya yayılan korona virüsü Almanya'yı da alarma geçirdi. Berlin Senatosu yetkililerinin basına yaptığı açıklamada, başkent Berlin'de bir kişinin korona virüsü taşıdığı şüphesiyle Alman Kızıl Haç Kliniğine yatırıldığı belirtildi. - BERLİN
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