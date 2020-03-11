Almanya'da korona virüsünden üçüncü ölüm - Son Dakika

Almanya'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden sayı 3'e yükseldi.



İlk olarak Çin'de görülen ve kısa sürede İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde etkili olan korona virüsünün neden olduğu ölü sayısı artıyor. Almanya, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı. Hayatını kaybeden kişinin kimlik bilgileri açıklanmadı.



Almanya'da bin 296 korona virüsü vakası tespit edildi. - BERLİN