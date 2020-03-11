Almanya'da korona virüsünden üçüncü ölüm - Son Dakika

Almanya'da korona virüsünden üçüncü ölüm
6 saat önce
Almanya'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden sayı 3'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:27 Kaynak: İHA
Almanya'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden sayı 3'e yükseldi.
İlk olarak Çin'de görülen ve kısa sürede İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde etkili olan korona virüsünün neden olduğu ölü sayısı artıyor. Almanya, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı. Hayatını kaybeden kişinin kimlik bilgileri açıklanmadı.
Almanya'da bin 296 korona virüsü vakası tespit edildi. - BERLİN
Son Dakika 17 soru-17 cevapla koronavirüse dair bütün merak edilenler Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir? Mert Hakan'ın menajerinden transfer açıklaması: Hiçbir kulüple anlaşmadık