Almanya'da koronadan ölümler başladı - Son Dakika
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Almanya'da koronadan ölümler başladı

33 dakika önce

Almanya'da korona virüsü nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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Almanya'da korona virüsü nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.


Çin'de ortaya çıkmasının ardından dünya ülkelerine yayılan korona virüsü nedeniyle yaşanan ölümler artarken, Almanya'dan da ilk ölüm haberleri geldi. Almanya'nın Kuzey Ren- Vestfalya eyaleti Sağlık Bakanlığı, korona virüsü nedeniyle Heinsberg kasabasında ve Essen kentinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada ise, Almanya'da bu sabah itibarıyla korona virüsü bulaşan kişi sayısının bin 112 olduğu belirtildi.


Korona virüsü nedeniyle ölen ilk Alman olan 60 yaşındaki itfaiyeci, dün Mısır'da hayatını kaybetmişti. - BERLİN

Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 08:50 Kaynak: İHA
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