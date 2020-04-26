Almanya'da koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 5 bin 877'ye yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede son 24 saatte koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 177 olarak açıklanırken toplamda bugüne kadar 5 bin 877 kişi hayatını kaybetti.

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınında Almanya, 156 bin 513 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5'inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 877'ye çıktı. Almanya en fazla test yapan ülkeler arasında yer alırken toplamda 2 milyon 072 bin 669 kişiye test yaptı.