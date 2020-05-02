Almanya'da koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 6 bin 736'ya yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede son 24 saatte koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 113 olarak açıklandı.

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınında Almanya, 164 bin 77 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü 6'ıncı ülke olmasına rağmen, söz konusu vakalardan 129 bininin iyileştiği açıklandı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 736'ya çıktı.