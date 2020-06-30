Almanya'da 'koronavirüs gölgesinde düğün - Son Dakika

Almanya'da 'koronavirüs gölgesinde düğün

Almanya'da yaşayan gurbetçiler koronavirüs (Covid-19) nedeniyle erteledikleri düğün hazırlıklarına hız verdi.

Almanya'da yaşayan gurbetçiler koronavirüs (Covid-19) nedeniyle erteledikleri düğün hazırlıklarına hız verdi. Açık alanda 100, kapalı alanda 50 kişiye müsaade edilen yönetmelik, düğün yapmayı planlayan çiftlerin tercihi büyük bahçeler oldu.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ertelenen düğün hazırlıkları kaldığı yerden devam ediyor. Almanya'da yaşayan gurbetçi çiftler, salgın nedeniyle erteledikleri düğünlerini üç ay aradan sonra ilk kez gerçekleştirme fırsatı buldu. Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yaşayan ve 13 Nisan'da planladıkları düğün tarihini koronavirüs nedeniyle ertelemek zorunda kalan Duran ve Kuru aileleri, 3 ay aradan sonra düğünlerini gerçekleştirdi. Duran ve Kuru aileleri Almanya'daki koronavirüs yönetmeliğine uygun olarak çağırdıkları az sayıda davetliyle düğünlerini gerçekleştirirken, yaşadıkları duyguyu Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

"MECBUREN ARTIK BÖYLE BİR YERDE YAPMAK ZORUNDA KALDIK"

Damat Muhammed Duran'ın babası Talha Duran, 13 Nisan'daki düğünü koronavirüs nedeniyle iptal ettiklerini belirterek, "Çocukların nikahını yaptık evlerini hazırladık. Mecburen artık böyle bir yerde yapmak zorunda kaldık. Evet, burası küçük yer herkesi çağıramadık sadece yakın akrabalarımızı çağırabildik. Düğünümüze çağıramadığımız dostlarımız anlayışla karşılarlar inşallah, 100 kişiden fazla içeriye  alamıyorlar" dedi.

"KORONA YÜZÜNDEN AİLE ARASINDA BİR DÜĞÜN OLDU"

Damat Muhammed Duran ise "İnsan ömründe bir kere düğün yapıyor. İnsan tanıdıkları, herkesi aramızda görmek istiyor. Ama buna da şükür korona yüzünden aile arasında bir düğün oldu" şeklinde konuştu.

"ÇOK DAHA BÜYÜK OLSUN İSTERDİK"

Gelinin annesi Neriman Kuru da Bu mutlu günümüzde koronavirüs nedeniyle böyle yapmak zorunda kaldık, aslında çok daha büyük olsun isterdik. Düğün salonumuzu tutmuştuk iptal oldu ama yine de mutluyuz. Çok güzel oldu" dedi. Damadın amcası sayıldığını belirten Enver Yıldırım ise "Koronadan dolayı millet mağdur böyle yerleri tercih etmek zorunda kaldık. Başka şansımız yoktu. Salonumuzu tutmuştuk maalesef bu virüsten dolayı parasını dahi verdiğimiz salonda yapamayıp burayı tercih ettik" şeklinde konuştu.

"KORONANIN GETİRMİŞ OLDUĞU KISITLAMALARLA BERABER İNSANLAR ÇARE ARAMAYA BAŞLADILAR"

İşletmeci Muhammed Kaygan da "Kanayan bir yaraya işaret ettiniz. Yaklaşık iki senedir nikah, nişan yemekleri, mevlüt gibi küçük çaplı yapıyordum bunları. Koronanın getirmiş olduğu kısıtlamalarla beraber insanlar sıkıntılarına çare aramaya başladılar. Doğal olarak bu gibi programların yapılabilecekleri yerler aramaya koyuldular. Bizim mekanımız da buna uygun düştüğü için işlerimiz yoğunlaştı. Ramazan bayramından bu güne takriben 15 düğün yaptık. Hemen her hafta sonu artık düğün yapmaya başladık" dedi. Kaygan, "İnsanlar ciddi bir şekilde rağbet ediyorlar. Böyle restoranlarda nişan, düğün, nikah gibi programlar yoğunlaşmaya başladı. Bu bağlamda biz de çok yoğunluk yaşıyoruz" dedi.

"YÖNETMELİK KAPALI ALANLARDA 50 KİŞİYE MÜSAADE EDİYOR"

Kaygan sözlerine şu şekilde devam etti: "Kanun kapalı alanlarda 50 kişiye kadar müsaade ediyor, açık alanlarda ise 100 kişiye kadar müsaade ediyor. 50 kişilik bir grup ile insanlar bir restoranda çok nezih bir şekilde şu anda düğünlerini yapabiliyorlar. En azından bu ihtiyacı gidermek için bir fırsat oldu bu taleplere yetişmeye gayret ediyoruz. Bugün düğününü  yapmakta olduğumuz arkadaşımız daha önceden düğün salonu tutmuşlar, anlaşmalarını yapmışlar fakat korona sebebiyle iptal etmek durumunda kalmışlar. Bize geldiler müracaat ettiler 'imkan var mı? Yapabilir miyiz burada?' dediler. Biz de gerekli koşulları yerine getirerek düğünlerine yardımcı olduk" dedi.

Koronavirüs, Almanya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 15:38 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Almanya'da 'koronavirüs gölgesinde düğün - Son Dakika Dünya

Son Dakika

21:39 Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı 21:13 Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi 20:24 Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi 19:17 Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı 19:16 Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı 18:53 Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı 18:16 Cinnet getiren baba, iki kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti 17:19 ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce 16:34 ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu 15:14 Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı 14:31 Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu 12:33 Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı 12:29 İçime hazır halde tütün satışı yarından itibaren resmen yasak 10:35 Genç oyuncu transferine yönelen Beşiktaş, Jorel Eto'o Beh Nguema'yı denemeye aldı 09:15 Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
21:38
Başak Demirtaş'tan Esra Albayrak'a destek mesajı: Kadınlara yönelik saldırganlığa karşı birlikte mücadele etmeliyiz
21:18
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
21:13
Fatih Terim'den göndermeli paylaşım: Zorlu geçen bir sezonu adalet arayarak bitiyoruz
21:01
BIST30 pay piyasalarında açığa satış yasağı kaldırıldı
20:36
Son Dakika: YÖK, Şehir Üniversitesi'ndeki öğrencilerin Marmara Üniversitesi'ne aktarılmasına karar verdi
20:27
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
20:24
TFF Yönetim Kurulu, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerin oynatılmamasına karar verdi
20:18
PFDK, olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçıyla ilgili başkanlar dahil 7 kişiye ceza verdi
20:13
Basketbolda Galatasaray, Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka'ya puan silme cezası verildi
19:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 22:05:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da 'koronavirüs gölgesinde düğün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]