Almanya'da koronavirüs hastalarının beşte biri öldü

Almanya'da koronavirüs nedeniyle tedavi gören hastalar arasında ilk kapsamlı araştırmanın sonuçları açıklandı. Buna göre entübe hastalarda ölüm oranı yüzde 53'lere ulaşıyor.Almanya'da yürütülen bir araştırmaya göre, koronavirüs nedeniyle hastanelerde tedavi gören kişilerin yaklaşık beşte biri hastalığı atlatamayarak hayatını kaybetti. Koronavirüs tedavisine ilişkin bütün Almanya'yı büyüteç altına alan ilk araştırma olma özelliğine sahip çalışmanın sonuçlarına göre, ölüm oranı, suni solunum yaptırılan entübe hastalar arasında yüzde 53 ile çok yüksek.

Hastanelerde tedavi edilenler arasında entübe hastaların oranı yüzde 17 ve bu hastalar arasındaki ölüm oranı yüzde 53 olarak kaydedilirken, solunum cihazına bağlanmayan hastalar arasındaki ölüm oranı ise yüzde 16 olarak belirlendi.

Araştırma kapsamında Berlin Teknik Üniversitesi, sağlık sigortası şirketi AOK'nın Bilim Enstitüsü ve Almanya Yoğun Bakım ve Acil Servis Birliği, yaklaşık 10 bin Covid-19 hastasının verilerini değerlendirdi. Hastaların, 26 Şubat- 19 Nisan 2020 tarihleri arasında 920 hastanede tedavi altına alınanlardan oluştuğu bildirdi.

En çok yaşlı entübe hastalar öldü

Sonuçları bugün Berlin'de açıklanan araştırmaya göre, öncelikle suni solunum yaptırılan yaşlı entübe hastalar hayatını kaybetti. 70-79 yaş grubunda hayatını kaybedenlerin oranı yüzde 63, 80 yaş üzeri hastalarda ise hastalığa yenik düşenlerin oranı yüzde 72 olarak kaydedildi.

Uzmanlar, incelenen verilere göre, suni solunum cihazına takılıp takılmadığından bağımsız olarak da ölüm oranının yaşlılar arasında genelde daha yüksek olduğu sonucuna dikkat çekti.

Öte yandan kliniklerde tedavi gören hastaların yaş ortalamasının 68 olduğu bildirildi. Araştırmacılar, suni solunuma bağlanması gerekli görülen vakalarda erkeklerin oranının kadınlara göre neredeyse iki kat daha fazla olduğunu tespit etti. Ölüm oranları açısından ise kadınlar ve erkeklerin hemen hemen aynı seviyede seyrettikleri bildirildi. Araştırmacılar, entübe oranlarındaki farka rağmen ölüm oranlarının yakın olmasının ayrıca büyüteç altına alınması gerektiğine işaret etti.

Araştırmaya göre, koronavirüs hastaları arasında sadece yüzde 17'si suni solunum cihazına bağlandı. Entübe hastalarda diyabet veya kalp ritm bozukluğu gibi başka hastalıkların da görüldüğü dikkat çekti.

14 gün hastanede kaldılar

Almanya'da koronavirüs nedeniyle tedavi altına alınanların ortalama 14 gün hastanede kaldığı tespit edildi. Araştırma entübe hastaların hastanede ortalama 25 gün geçirdiğini, suni solunum cihazına bağlanmayanların ortalama tedavi süresinin ise 12 gün olduğunu ortaya koydu. Entübe hastaların yüzde 23'üne 21 günden daha uzun bir süre suni solunum uygulandığı kaydedildi.

Almanya Hastaları Koruma Vakfı Başkanı Eugen Brysch, açıklanan rakamlar üzerine verdiği demeçte, araştırmanın dramatik bir tablo ortaya koyduğunu söyledi. Bu araştırmayla en azından hastanelerde yaşananlar konusunda bir netlik sağlandığını da belirten Brysch, bu son araştırmaya rağmen hala önemli bir alanda, yaşlılara bakım sektöründe yaşananlara dair netlik olmadığının da altını çizdi. Almanya Hastaları Koruma Vakfı Başkanı, 4 bin 500 kişinin hayatını kaybettiği yaşlı bakım evlerinde virüsün nasıl yayıldığının hala bilinmediğini ve ikinci dalgaya hazır olabilmek için Alman hükümetinin bu konuyu derhal aydınlatması gerektiğini söyledi.

Almanya'da federal hükümetin koronavirüs pandemisiyle mücadeleden sorumlu bilimsel kuruluşu Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı son rakamlara göre, son 24 saat zarfında tespit edilen yeni koronavirüs vakası sayısı 684. Böylece pandemi başladığından bu yana toplam 206 bin 926 vaka kayda geçmiş oldu. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da, son 24 saatte ölen 6 hastayla beraber 9 bin 128'e yükseldi. 191 bin 300 kişi de Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre hastalığı yenmeyi başararak iyileşti.

AFP/ ETO, BK

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