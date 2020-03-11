Almanya'da koronavirüs kaynaklı 3'üncü ölüm - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya'da koronavirüs kaynaklı 3'üncü ölüm - Son Dakika Dünya

Almanya'da koronavirüs kaynaklı 3'üncü ölüm

7 saat önce

Almanya'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Almanya'da koronavirüs kaynaklı 3'üncü ölüm, System.String[]

Almanya'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Alman televizyon kanalı N- TV'de yer alan habere göre, koronavirüsten en çok etkilenen ve ülkenin Kuzey Ren- Vestfalya eyaletinde yer alan Heinsberg şehrinde bir kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu ülkede koronavirüs kaynaklı hayatını kaybeden kişi sayısı 3'e yükseldi.

Ülkede pazartesi günü 2 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk kişi Essen şehrinde ikamet eden 89 yaşında bir kadındı. İkinci kişi ise Heinsberg'in Gangelt bölgesinde ikamet eden 78 yaşında bir adamdı.

Ülkede virüs kaynaklı hayatını kaybeden kişi sayısı 3'e yükselirken, hasta sayısı ise 1622.


Ren Vestfalya, Almanya, TV, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hannover 96 forması giyen Timo Hübers, koronavirüse yakalandı
Merkel tehlikeli ihtimali açıkladı: Almanya'nın yüzde 70'i enfekte olabilir RTÜK'ten Halk TV'ye "MİT" cezası 'Koronavirüs nüfusun yüzde 60-70'ine bulaşacak' diyen Merkel'e, Çekya Başbakanı Babis'ten eleştiri geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 23:45:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da koronavirüs kaynaklı 3'üncü ölüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]