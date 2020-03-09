Almanya'da koronavirüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya'da koronavirüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

Almanya'da koronavirüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Almanya'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'da koronavirüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Almanya'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden birinin 89 yaşında bir kadın olduğu belirtilirken; diğerinin kimliği henüz açıklanmadı.

Almanya'da koronavirüs nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi. Essen kentinde koronavirüs teşhisi koyulan 89 yaşındaki bir kadın ve Heinsberg kentinde henüz kimliği açıklanmayan bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Hayatını kaybeden 2 kişi 1151 koronavirüs vakasının tespit edildiği Almanya'da ilk can kayıpları olarak kayıtlara geçti.


Almanya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:01 Kaynak: DHA
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