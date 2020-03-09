Son Dakika › Dünya › Almanya'da koronavirüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya
Almanya'da koronavirüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti
6 saat önce
Almanya'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:01 Kaynak: DHA
Almanya'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden birinin 89 yaşında bir kadın olduğu belirtilirken; diğerinin kimliği henüz açıklanmadı.
Almanya'da koronavirüs nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi. Essen kentinde koronavirüs teşhisi koyulan 89 yaşındaki bir kadın ve Heinsberg kentinde henüz kimliği açıklanmayan bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Hayatını kaybeden 2 kişi 1151 koronavirüs vakasının tespit edildiği Almanya'da ilk can kayıpları olarak kayıtlara geçti.
Son Dakika Merkel ve Miçotakis'e sığınmacı protestosu: Avrupa öldürme, sınırları aç FETÖ'nün hücre evine yapılan baskında kadın pedi üzerinde şifreli notlar yakalandı Augsburg, teknik direktör Martin Schmidt'in görevine son verdi İrem Derici'den sosyal medyadaki takipçisine sert yanıt: Sonra küfür etti oluyor